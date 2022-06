"Ningún sector puede manipular las cotizaciones", afirma la Lonja del Ebro

La Lonja del Ebro respondió ayer con rotundidad a la nota de prensa enviada el pasado viernes por la organización agraria UAGA que denunciaba un acuerdo entre operadores para bajar el precio del cereal. La entidad recordó que "las lonjas no pueden fijar precios, solo pueden proponer índices orientativos no vinculantes", rechazó tener poder de decisión en las cotizaciones semanales "porque aunque quisiera, no puede hacerlo", y en cambio reivindicó el papel que tiene de vigilar e impedir "que ningún sector pueda manipular las cotizaciones y mucho menos permitir movimientos especulativos de los grandes operadores".

La Mesa de Cereales, al igual que el resto de Mesas, de conformidad con lo establecido en su reglamento, "se constituye y se rige en su funcionamiento bajo los principios de la veracidad, de la representatividad, de la paridad entre productores y comercializadores/ industriales, y de la transparencia de mercado", reseñó la Lonja del Ebro.

Esa Mesa, precisó, se reúne todos los lunes para analizar la situación del sector y la propuesta de precios de referencia para la semana siguiente. Estos se determinan tras analizar los precios de las transacciones normales de mercado que hayan sido realizadas en el transcurso del periodo que media entre la sesión que se celebra y la anterior, la tendencia previsible del mercado, los ‘stock’ existentes y cualquier otro elemento objetivo que se considere relevante. Entonces se difunden las cotizaciones con precios que no son vinculantes.

En su comunicado, UAGA aseguró que las empresas compradoras están "manipulando la libre competencia y se ponen de acuerdo para bajar los precios, de forma que compran barato para luego sacar mayor beneficio vendiendo a precios altos". Asimismo, llamó la atención de que esto se producía justo ahora, al comenzar la cosecha de cereal.

Ya el sábado, en declaraciones a este diario publicadas el domingo, el presidente de los comerciantes e industriales de la Mesa de Cereales de la Lonja del Ebro, Santiago Coello, reconoció que la invasión rusa de Ucrania ha trastocado mucho el funcionamiento del trasiego de materias primas agrícolas en Europa, pero aseguró que es "imposible" manipular el mercado, ya que en este participan muchos actores, lo que impide fijar unos precios que, por otro lado, se ven afectados por factores muy diversos. "Si hay un mercado global y transparente en el mundo es este", aseguró Coello.

Complejo escenario

La Lonja del Ebro indicó ayer que como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia y la imposibilidad de salir cereales los precios experimentaron fuertes subidas. Después han afectado la volatilidad de precios en las bolsas mundiales (principalmente Chicago y otros mercados europeos), así como toda la información relevante relacionada con el conflicto bélico, principalmente las bajadas de precios de futuros al hablarse de un ‘corredor humanitario’ que permitiera sacar cereal de Ucrania por Turquía, la llegada de cereal de Brasil o las previsiones de cosechas en el mundo.