La mesa de campaña de la fruta en Valdejalón alerta de los efectos de la escasez de empleo

La primera reunión de la mesa de campaña de la fruta en Valdejalón, celebrada este martes en La Almunia con representantes de ayuntamientos, de organismos públicos, comarca, entidades sociales, productores, fuerzas de seguridad, dejó constancia de la preocupación por los efectos sociales de la escasez de empleo en esta campaña. Tras las heladas de abril, y según detalló Agustín Sánchez, gerente de la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro, figuran casi 3.000 personas menos como afiliadas al régimen especial agrario con respecto al año pasado.

"En 15 días acaba la cereza en esta zona y mucha gente no tendrá continuidad porque el hielo ha afectado al melocotón y la nectarina. No hay fruta. Y eso puede repercutir ya no solo en el campo sino en los almacenes y no solo aquí, porque ha afectado a todo el valle del Ebro y esos trabajadores no se pueden derivar a otro lado", reconocía Vicente López, fruticultor y representante de UAGA.

Entre esas derivadas, Marian Urbano, directora de los servicios sociales de Valdejalón, explica que "este año ha venido menos gente y es algo que va mejorando porque hay una regulación ya en origen, pero hablamos que los efectos se van a notar en trabajadores ya asentados en la zona desde hace años". "Quienes estaban en una situación precaria no van a mejorar", asumía,

En este sentido, la presidenta de la demarcación, Marta Gimeno, reconocía que "desde la pandemia hemos duplicado las ayudas de urgencia, para cubrir alquiler, alimentación y calefacción, pero estamos preparadas para mantener el esfuerzo y aumentarlo si es necesario". Urbano puntualizó que este año se ha detectado una reducción en la ocupación de infraviviendas, con el tapiado o derribo de casetas que no cumplían los mínimos.

López y Sánchez, por su parte, hicieron hincapié en los problemas de hurtos de gasoil y baterías que están sufriendo en las fincas e instalaciones agrícolas, reclamando una mayor presencia de la Guardia Civil. A su vez, López reclamó que "se nos deje de criminalizar, porque las estadísticas de inspección de trabajo demuestran que las deficiencias son menores que en otros sectores".