Olona pide prudencia para no desacreditar a las lonjas de Aragón por los precios del cereal

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha pedido "cierta prudencia para no desacreditar entidades" y ha mostrado su confianza en las lonjas aragonesas, después de que el sindicato agrario UAGA-COAG denunciara el pasado viernes un acuerdo entre operadores para bajar el precio de la cebada y el trigo.

Preguntado sobre este tema en una rueda de prensa celebrada en Zaragoza, Olona ha señalado, además, que no tiene previsto tomar "ninguna medida" al respecto ya que, a su juicio, "sería un error desde el Gobierno pretender mediar en algo que es el mercado".

De esta manera, el consejero ha pedido "una cierta prudencia para no desacreditar entidades" puesto que, "mientras no se demuestre lo contrario y se pongan datos encima de la mesa", estas acusaciones "lo único que hacen es poner en tela de juicio" a operadores sobre los que "no hay razones para desconfiar".

"Mientras no se demuestre lo contrario, confío en las lonjas, en las dos que hay en Aragón", ha destacado Olona, quien considera que estas "reflejan la realidad de la oferta y de la demanda", así como "las expectativas", a la vez que ha subrayado que "en absoluto establecen precios".

"No se establecen precios -ha insistido- más allá de meras referencias a tener en cuenta, y flaco favor se harían a sí mismas las lonjas si alterasen o manipulasen esos precios", ha apostillado.

UAGA-COAG alertó el pasado viernes de la situación en el mercado de cereal, lo que consideraron "una incomprensible bajada de los precios en la cebada y en el trigo", una situación que coincide con el inicio de la cosecha y a pesar de la "incertidumbre" existente por las importaciones de grano ucranianas.

Desde la organización agraria observaron que, ante este escenario, "en lugar de mantenerse las cotizaciones, sorprendentemente han bajado", algo que se debe, según el sindicato, "fundamentalmente a los movimientos de los compradores presionando de forma conjunta para recuperar el 'precio del cereal en era' (a pie de campo)".

Según UAGA, son las lonjas los instrumentos que marcan la tendencia de los precios del cereal, basándose en existencias reales y futuras, pero las empresas compradoras "están manipulando la libre competencia y se ponen de acuerdo para bajar los precios, de forma que compran barato para luego sacar mayor beneficio vendiendo a precios altos".