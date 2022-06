El sector agro invierte más de cien millones al año en mejorar el cultivo del maíz, según un estudio de Anove

La inversión en innovación que destina el campo a la mejora vegetal del maíz supera los cien millones de euros al año, una cantidad que supone entre el 14% y el 20% de la facturación de este sector frente al 13% que dedica a la I+D otro sector muy potente como es la automoción. Es una de las conclusiones del estudio a nivel nacional presentado hoy en el Patio de la Infanta por Anove (Asociación Nacional de Obtentores Vegetal) que integra a 60 empresas, que dan empleo a 15.000 personas en España y facturan unos mil millones aproximadamente. Sin datos desagregados de lo que Aragón aporta a dicha innnovación, los responsables del estudio han reconocido que es una parte significativa dado que Castilla León, Galicia y Aragón concentran el 60% de la producción española de maíz.

Luis Inglada, coordinador del estudio, que trata de poner en valor la contribución que esta I+D ha supuesto para la economía española con más de 2.700 millones aportados en los últimos 30 años, ha destacado que se ha trabajado sobre todo en seis ejes: aumentar la productividad que se ha incrementado entre el 33% y el 50% en el cultivo del maíz; en adaptar las variedades para cultivar en zonas que no se dedicaban a producir este cereal; reducir los insumos con menos fertilizantes y fitosanitarios habiéndose logrado bajar en 120 toneladas anuales; apostar por variedades con mayor resistencia a las plagas; y defender también aquellas que consumen menos agua logrando un ahorro de entre 20 y 30 millones de litros cúbicos al año; así como mejorar los procesos de transformación como la elaboración de piensos

"De las 60 empresas que están en Anove, el 81% tiene centros de I+D. Hay un total de 67 centros de I+D", ha dicho Inglada, tratando de atestiguar la fuerte apuesta que hace este sector por innovar, más incluso que la automoción, una de las industrias estratégicas en España y que sin embargo, "a pesar de su relevancia sigue siendo la gran desconocida".

"No depender tanto de los mercados exteriores" es otra de las ventajas que aporta innovar" ha añadido con ahorros en CO2 y costes para la industria agroalimentaria de entre 250 y 270 millones en los últimos 30 años. Estos ahorros tienen más importancia si cabe, ha recordado, en un momento en que la guerra por la invasión rusa de Ucrania supone que España necesite importar 8 millones de toneladas de maíz cuando el 36% de las mismas viene de Ucrania, que según ha precisado Elena Sáenz, directora de Posicionamiento Sectorial de Anove, es un país que utiliza una de las semillas que produce una empresa aragonesa que además tiene filial en Ucrania.

Olona ha agradecido a Anove presentar en Zaragoza este estudio a nivel nacional que revela la gran apuesta del sector agrario por la mejora vegetal y que "aunque muy poco conocida es consustancial a la agricultura" que en los últimos años ha ido mejorando la productividad no solo para ser más competitiva sino por la necesidad de adaptarse al cambio climático y la exigencia de la sostenibilidad.

"Hay que dejarse de fantasías", de que el campo se regula solo, ha avisado Olona, y darse cuenta de que "hay toda una comunidad científica vinculada a la sanidad animal y vegetal empeñada en luchar contra las plagas y las enfermedades que tiene un grandísimo valor social porque hay una sola salud ('one health' en inglés) que depende de lo que se come y por tanto de la seguridad alimentaria". No se asocia, ha dicho el consejero, la agricultura con la I+D y es digno de que se sepa.

En este sentido, Sáenz ha destacado que por ejemplo la innovación en mejora vegetal ha permitido el cultivo del arándano en España. Hasta hace unos años era tradicional producirlo en países del norte de Europa pero desde hace uno años se cultiva en Huelva reportándola a esta zona importantes beneficios con cifras muy relevantes en exportación.

"La cosecha de cereal no será buena"

Aunque el consejero de Agricultura ha reconocido la dificultad de hacer previsiones, ha anticipado que "la cosecha de cereal no va a ser buena: no me atrevo a calificarla de mala", ha manifestado por "las condiciones climáticas adversas por estas temperaturas elevadas y anormales" que se están viviendo.

Asimismo Olona ha dicho que no piensa tomar medidas ante la denuncia que ha hecho UAGA de que los productores de cereal estén acordando precios a la baja. "No puedo intervenir en lo que es la libre competencia. Sería un error pretender mediar entre oferta y demanda", máxime , ha dicho, cuando confía en "las lonjas que funcionan correctamente". Aunque las criticas, ha admitido, "hay que aceptarlas", ha insistido en que "flaco favor harían estas entidades si manipulasen o alterasen los precios", por lo que ha pedido prudencia a las organizaciones agrarias para no desacreditarlas sin datos. Por último, ha hecho hincapié en que no entiende porqué tiene que estar mal visto "aplicar la biotecnología a la agricultura" cuando redunda en la mejora de la productividad.

No obstante, Sáenz ha matizado que en lo que es la producción de maíz transgénico, Europa tiene prohibido producirlo pero no importarlo, con lo que habría necesidad, ha reflexionado, de repensarlo en el Viejo Continente.