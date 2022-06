El COE pondrá fin al proyecto olímpico de Aragón y Cataluña, salvo que se cierre un pacto in extremis

Casi un año después de que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, oficializara el interés por optar a la organización de los Juegos de Invierno 2030 con una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña, el sueño olímpico está abocado al fracaso. Las posturas irreconciliables que mantienen los responsables de la DGA y de la Generalitat llevará en las próximas horas a Alejandro Blanco a poner fin a la propuesta compartida de los Pirineos, cuya salvación dependería de un acuerdo in extremis. Pero difícilmente puede haberlo cuando no hay más reuniones previstas y las partes no mantienen abierta ni la más mínima línea de diálogo y negociación.

La última reunión política, la cuarta, convocada por Blanco con representantes de los gobiernos central, aragonés y catalán, se mantuvo el pasado martes y constató que no había posibilidades de resolver el entuerto. El consejero aragonés de Educación y Deporte, Felipe Faci, defendió su propuesta de reparto equilibrado por lotes, con la única condición irrenunciable de compartir las pruebas de esquí alpino y dando la posibilidad de elegir a Cataluña.

De aceptarla, Cataluña podría organizar las mismas pruebas que con la propuesta que emanó de la mesa técnica, incluso ganando otra de hielo, el patinaje de velocidad en pista larga, pero debería ceder y organizar las de esquí alpino con Aragón, dividiéndolas por género. Y a eso no estaba dispuesta la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, quien una vez más no se movió ni un ápice del último planteamiento del COE, que pasaba por compartir pruebas de freestyle entre Baqueira y Cerler para garantizar que los tres valles oscenses fueran subsedes olímpicas.

Ante esta situación, Blanco ni va a agotar la vía, que él mismo planteó en TV3 la semana pasada, de convocar una última reunión al más alto nivel, con los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y de Cataluña, Pere Aragonès. Con el primero no se habla desde finales de marzo, cuando el COE convocó la mesa política sin que la DGA compartiera el acuerdo al que habían llegado los técnicos, lo que generó primero desconfianza y luego un enfrentamiento total, hasta el punto de tachar a Blanco de "comisario político" de Cataluña y reclamar su dimisión.

Alejandro Blanco tiene muy claro que la "vía de diálogo" con el Comité Olímpico Internacional (COI) sobre una candidatura del Pirineo no se puede perder. Y como la conjunta no va salir, se abrirá directamente la puerta a la opción aprobada por la propia asamblea general del COE la semana pasada: la competición entre territorios para elegir un proyecto en solitario de Aragón o Cataluña, que deberían salvar el escollo de organizar los saltos de esquí, combinada nórdica, bobsleigh, skeleton y luge fuera de España.

En este escenario, la Generalitat tiene el trabajo mucho más avanzado, ya que en abril incluso se reunieron, a espaldas del resto, Aragonès y Vilagrà con el primer ministro del Cantón de Sarajevo, Edin Forto, para explorar vías de colaboración.

Lo que aún está por ver es si el presidente de España, Pedro Sánchez, aceptará una candidatura de España en manos de los independentistas en colaboración, no de Aragón, sino de Bosnia y Herzegovina. A estas alturas, no ha respondido a la carta que le remitió Lambán a finales de mayo para reclamarle que interviniera, cumpliendo la palabra dada hace nueve meses en el Pignatelli de que la candidatura sería en igualdad.