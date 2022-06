La nueva ley pone contra las cuerdas a quienes hacen de la prostitución su negocio en Aragón

Nadie reconoce engañar al fisco, pero España es uno de los países con más economía sumergida de Europa. Algo parecido podría decirse de la prostitución, ya que pocos admiten abiertamente pagar por sexo pero hay estudios que estiman en cerca de 200 millones al año lo que mueve este turbio negocio en una ciudad como Zaragoza. La pregunta es: ¿tienen los prostíbulos los días contados? La proposición de ley para prohibir el llamado oficio más viejo del mundo ha sido admitida esta semana a trámite en el Congreso por amplia mayoría: 232 diputados a favor y 38 en contra. Pero el debate está también en la calle, donde unos apuestan de forma clara y categórica por el fin de la esclavitud sexual y otros creen más realista y pragmática una regulación de la actividad.

Pero si alguien lo tiene claro son los dueños de los clubes de alterne, que acostumbrados a moverse en el limbo de la alegalidad piensan que este podría ser el mejor momento para «normalizar» su negocio. «Lo malo es estar así, como estamos ahora. Hace años que venimos pidiendo una regulación que nunca llega y de la que creo que nos beneficiaríamos todos. Nosotros estaríamos más tranquilos y las chicas que se dedican a esto trabajarían en mejores condiciones laborales, con seguridad social... Y el país también ganaría, porque dejaría de salir mucho dinero negro de España», señala un empresario que regenta varios prostíbulos en Zaragoza y que prefiere pronunciarse desde el anonimato.

Como él, el «puñado» de personas que viven del negocio de los prostíbulos en Aragón aguarda expectante el resultado de la ley que se tramita en la Cámara Baja. «No soy optimista ni pesimista. Lo importante es que lo hagan bien, porque como lo hagan mal, se van a encontrar un problema peor», dice. «Si finalmente decidieran prohibir la prostitución, podría haber consecuencias muy graves. Por ejemplo, un posible repunte de las violaciones y las agresiones sexuales. No hay que ser hipócrita: por algún lado estallará la gente», advierte.

Del club al piso clandestino

El sector asegura que la pandemia, en general, y los confinamientos, en particular, han supuesto un «duro mazazo» para sus clubes. «Bastantes de ellos han echado definitivamente la persiana», dicen. Pero ¿qué ha sucedido tras el levantamiento de las restricciones? Si nos basamos en la impresión de los colectivos que habitualmente trabajan con mujeres que ejercen la prostitución y sufren explotación sexual, la actividad no solo se ha recuperado sino que ha mutado hacia formas todavía más perniciosas. Porque cada vez se recurre más a los anuncios en internet y a los pisos clandestinos. Y ello dificulta sobremanera la labor policial, porque los agentes pueden inspeccionar un local legalizado, pero no un supuesto domicilio. Al menos, no sin una orden judicial.

En 2020 –último año con datos disponibles–, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado efectuaron 59 inspecciones en prostíbulos de Aragón para tratar de evitar de forma preventiva la trata y explotación de seres humanos. Así se desprende de la respuesta que dio el Gobierno Central a la pregunta que le formuló el grupo de Compromís en el Senado, donde se especifica que hubo 46 inspecciones en Zaragoza, 13 en Huesca y ninguna en Teruel. El Gobierno, no obstante, evitó informar del resultado que tuvieron estas labores preventivas.

La Jefatura Superior de Policía de Aragón y la Guardia Civil siguen trabajando y han desmantelado varios pisos de alterne y supuestos locales de masaje. Y aunque se ha rescatado a muchas mujeres explotadas, parece que son muchas más las que siguen aguardando su oportunidad.