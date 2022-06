EvAU 2022: simulador de notas para saber si puedes elegir carrera en la Universidad de Zaragoza

Junio es un mes clave para todos los estudiantes: época de exámenes y exigencia máxima a la hora de rematar el trabajo del curso. Nadie se libra entre los escolares de esa pequeña condena que empieza cuando son muy pequeñitos y que solamente desaparece al terminar la vida académica. Los que rondan la mayoría de edad y se someten ahora a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU) tienen una tensión extra, ya que en apenas tres días pueden conseguir o no las notas necesarias para que su media les permita acceder a la carrera deseada. Son días de nervios y mucha presión que el alumnado debe gestionar de la mejor manera posible, teniendo además en cuenta que las estadísticas dejan algo claro: hasta un 75% de los que se examinan no tienen totalmente clara la carrera que desean estudiar. El resultado de la prueba y la calificación final determina en muchas ocasiones la elección final, y las alternativas a la idea inicial pasan a ser el plan A para la gran mayoría, que no consigue la luz verde hacia la facultad por no alcanzar la nota de corte.

La Universidad de Zaragoza introdujo hace ya unos años una herramienta informática de simulación de notas, destinada a facilitar al futuro estudiante el cálculo de la nota de admisión que obtendría para una determinada enseñanza de grado de la Universidad. Es un hecho orientativo, no vinculante, pero ayuda a hacerse una idea aproximada de lo que puede ocurrir numéricamente con el esfuerzo realizado.

Cómo funciona el simulador de notas de la Universidad de Zaragoza

En el caso de estudiantes de bachillerato que este curso se presentan a la EVAU, el simulador pide que se introduzcan las notas que se espera obtener. Hay asignaturas obligatorias, como Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España y Lengua Extranjera II (puede ser inglés, frances o alemán). Además, es obligatorio elegir una cuarta entre Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II o Matemáticas II. Aquí se puntúa de 0 a 10.

Posteriormente, se puede elegir de manera voluntaria entre una o cuatro asignaturas entre Artes Escénicas, Biología, Cultura Audiovisual II, Dibujo Técnico II, Diseño, Economía de la Empresa, Fundamentos del Arte II, Física, Geología, Geografía, Griego II, Historia de España, Historia de la Filosofía, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II y Lengua Extranjera II (alemán, francés o inglés), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Matemáticas II o Química. El objetivo en esta fase es claro: subir nota.

Una vez metidas las variables, hay un menú para seleccionar el estudio al que se aspira acceder. Se elige una carrera y se hace click en la tecla ‘Calcular’. El resultado inmediato del cálculo es la nota de acceso, a lo que se añade la nota en las asignaturas ponderables (dos de las voluntarias escogidas) y, por último, la nota obtenida para la admisión en un estudio concreto.

Prueba aquí el simulador de notas de la Universidad de Zaragoza.