Muchos nervios y pocas mascarillas en la primera Evau sin restricciones por la covid

La Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau) ha recuperado desde este martes la tan ansiada normalidad. Los corrillos de jóvenes con sus profesores han vuelto a ser la tónica en el campus de San Francisco, donde se han examinado cientos de estudiantes. Ha sido, una vez, uno de los espacios con más congregados para esta prueba a la que se enfrentan 6.481 estudiantes y en la que las mascarillas prácticamente han brillado por su ausencia. Son unos 200 menos que el año pasado, un descenso que la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá ha atribuido a un menor número de aprobados en la primera convocatoria de 2º de bachillerato (han sido un 77% frente al 78% del año pasado) y a los efectos de la menor natalidad.

Este año, con la pandemia en fase de superación, también se ha reducido el número de sedes, al pasar de 84 a 24. "Hemos reducido la dispersión, pero estamos en condiciones de poder realizarlo con garantías sanitarias", ha recalcado Alcalá, quien ha recordado que para evitar los desplazamientos en algunas zonas se han habilitado subsedes en municipios como Calamocha, Tarazona y Graus. De los 6.481 estudiantes inscritos, 1.073 harán las pruebas en Huesca, 512 se examinarán en Teruel y 4.896 lo harán en la provincia de Zaragoza. La mayoría (5.767) están inscritos en las dos fases, mientras que 232 solo se presentarán a la obligatoria y 482 lo harán solo en la voluntaria con el objetivo de subir nota.

"El examen de Lengua, que es el primero, es el que más miedo me da", ha explicado Paula Gregorio, alumna del IES Zurita, que ha agradecido que se haya mantenido el modelo de examen de la pandemia, con mayor opcionalidad. Sus compañeras, Andrea Chamorro, Adriana Gómez, Elisabeth Gallur, Alejandra Cañada y Jara Gracia han recordado que con la pandemia han seguido estudiando, pero durante los meses de más restricciones no pudieron "desconectar" o salir a dar una vuelta entre ellas. La vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá, ha defendido que se mantenga este modelo de prueba hasta el cambio de la Evau previsto para 2024, cuando entrará en vigor la Lomloe. "Entendemos que las condiciones que empezaron la pandemia deben ser iguales hasta que se modifique el bachillerato", ha subrayado.

Respecto al cambio de prueba, Alcalá ha señalado que todavía "no hay un documento" aprobado; aunque ha señalado que se formó un grupo de trabajo con el objetivo de unificar "el calendario de evaluación y los criterios de cada una de las asignaturas". La previsión, ha adelantado, es que siga habiendo dos fases, aunque seguramente cambiarán su denominación: la fase obligatoria será de acceso (y se podrá seguir obteniendo un 10) y la voluntaria será de admisión (que permite subir nota y es la que marca la nota de corte).

En este sentido, el portavoz de Educación de Cs, Carlos Trullén, ha reclamado al Ejecutivo desarrollar una prueba única y común de la Evau, que garantice la igualdad de todos los exámenes tanto en contenidos como en criterios de evaluación, así como armonizar las tasas. Ha pedido reducirlas una tercera parte, y no solo el 20% anunciado por el Gobierno de Aragón, ya que "esta rebaja llega tarde y se queda corta porque las tasas en nuestra comunidad seguirían estando claramente por encima de la media nacional".

Dudas constantes

"Estoy nervioso porque llevo un poco mal Historia, pero creo que la podré aprobar, ya que los exámenes son iguales a los globales que tuvimos hace dos semanas", ha detallado Iván Vayar, del colegio Santa María del Pilar. Tomás Lupotti, del mismo centro, tenía dudas con el resultado que iba a obtener en Historia y Lengua. "Son dos asignaturas que no me gustan mucho", ha asegurado este joven que es más de ciencias. Su objetivo es estudiar Ingeniería Biomédica. Marta Antomás, también quiere estudiar una ingeniería, pero en su caso, la Mecánica: "Como no me piden mucha nota, no estoy muy nerviosa". En general, todos confían en conseguir superar con éxito esta prueba y matricularse en la universidad en las próximas semanas.

"Hasta que pasan el primer examen tienen todos los nervios del mundo. Hay que recordar que se enfrentan a algo desconocido, por primera vez en muchos años salen del instituto y se examinan agentes externos", ha señalado Jorge Muñoz, profesor del IES El Portillo. En este sentido, ha insistido en que "se juegan mucho porque las notas para entrar a los grados universitarios son muy altas". En su instituto hicieron el día previo -el lunes- una visita a las aulas de Derecho, donde estos días se están examinando los estudiantes: "Así ven las aulas y se quedan más tranquilos". Ha recordado que tras dos años complicados, finalmente se recupera la normalidad. "El primer año se examinaron en el instituto y como estaban en casa, estuvieron mucho más tranquilos. El pasado fue más tenso, guardando la distancia de seguridad, con mascarilla", ha explicado.

La Evau en la cárcel

Este año los responsables de la Universidad de Zaragoza se han trasladado a la cárcel para que un interno se presente a la Evau. No es la primera vez que se hace, pero según ha apuntado Alcalá, hacía muchos años que no ocurría. "Se garantiza que se haga en las mismas condiciones que cualquiera de los estudiantes. Allí, además, estamos seguros de que no hay internet ni posibilidad de llevar relojes inteligentes u otros medios", ha señalado. Ha recordado, que también se trasladan a los hospitales cuando es necesario: "Es importante que vayamos a los lugares a los que nos necesitan".