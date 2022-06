Javier Oliván: de Sabiñánigo al Metaverso

Dieciséis años han pasado desde que Javier Oliván (Sabiñánigo, 1977) entrara a trabajar en Facebook hasta llegar a ser su número 2. Un tiempo en el que la compañía ha cambiado de nombre, a Meta, y se encamina hacia el mundo virtual. Ha sido el propio Mark Zuckerberg, fundador y dueño de la compañía y uno de los hombres más ricos del mundo, quien ha situado al aragonés al frente del volante en este gran paso adelante. Y no es la primera vez. Precisamente, este ingeniero fue el encargado de llevar a cabo la expansión internacional de Facebook. Él mismo lideró la creación de su versión en castellano. Solo su implantación en España, en el año 2008, fue un bombazo: en junio de aquel año, seis meses después de abrirse la sucursal española, la red tenía 670.000 usuarios registrados. En octubre ya eran 1.370.000 y así, exponencialmente.

En 2022, Javi, como le llama Zuckerberg, se planta ante nuevos retos en un terreno mucho más competitivo en el que Facebook no es ni de lejos la red social por excelencia. Como director de operaciones, dirigirá, anunció el miércoles Zuckerberg, "nuestros anuncios integrados y productos empresariales, además de seguir dirigiendo nuestros equipos de infraestructura, integridad, análisis, marketing, desarrollo corporativo y crecimiento". Es decir, Oliván se concentrará en estrechar aún más los lazos entre todos los productos de Meta: Facebook, WhatsApp, Instagram, Oculus, entre otros. En esa tarea, el de Sabiñánigo confía, precisamente, en esa “perspectiva global” que tantos éxitos le ha dado en el pasado al haber completado el crecimiento internacional de Facebook. "En cierto modo, este nuevo cargo me devuelve a mis raíces en esta empresa", escribía él mismo en Facebook, una red social que por cierto, no actualizaba con post alguno desde 2018.

Oliván ocupa el puesto de Sheryl Sandberg, hasta el miércoles la mujer más poderosa de Sillycon Valley. Las versiones sobre los verdaderos términos en que se despide de la compañía son variadas, pero tanto Oliván como Zuckerberg se deshacían en halagos hacia ella en sus comunicados en las redes sociales. Hasta el punto de que el fundador de Meta sostiene que el puesto de Sandberg no va a ser sustituido. “Este trabajo será diferente del que hacía Sheryl”, defiende. “Será un papel de director gerente más tradicional, en el que Javi se enfocará interna y operativamente, basado en su gran experiencia a la hora de hacer que la ejecución sea más eficiente y rigurosa”.

Sandberg, por su parte, también ha dado explicaciones en las redes sociales. A sus 52 años, asegura que no tiene planes concretos, pero adelanta que dedicará más tiempo a la filantropía y a su fundación, enfocada a becar mujeres y facilitar la creación de ambientes que promuevan la igualdad dentro de las empresas.

Javier Oliván es licenciado en Ingeniería Eléctrica e Industrial por la Universidad de Navarra y MBA por la Universidad de Stanford. Es allí donde se dice que conoció a Zuckerberg, al que le presentó un proyecto red social pensada para el público hispanohablante que no funcionó. Antes de 'reencontrarse' con el creador de Facebook, el oscense trabajó en TT Data, Fon Wireless y Siemens Mobile, donde dirigía a un equipo de desarrollo de dispositivos móviles.

Hasta convertirse en la mano derecha del dueño de Meta, a quien reportará directamente, Oliván ha pasado por los cargos de vicepresidente de crecimiento (noviembre de 2011 a mayo de 2018), vicepresidente de productos centrales (mayo de 2018 a enero de 2022) y director de crecimiento (enero de 2022 hasta la actualidad).