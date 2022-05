El pan, más caro: "Es oferta y demanda. Si hay mala cosecha y poca oferta subirán los precios"

El precio de la luz, la escasez de materias primas y, por si todo eso fuese poco, la incógnita de cómo será la cosecha española este año tras las temperaturas extremas de la semana pasada. Los consumidores han sufrido una notable subida en los precios de la cesta de la compra, y en especial en algunos productos, como el pan. Antes, con una moneda de un euro era posible comprar una oferta de dos barras en una panadería del pequeño comercio, ahora, es prácticamente inviable. Las previsiones, según los profesionales del sector, es que el precio siga subiendo.

"Se está dando una tormenta completa. Ya de por sí estamos acabando una de las campañas de cereal más complicadas de los últimos diez años. El balance entre producción y consumo ha estado más justo que nunca", explica Alejandro Rodrigo, responsable nacional de la empresa aragonesa Harinas Villamayor. A eso se suma, añade, el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Los precios ya eran altos y con la guerra subieron aún más ya que son de los países que más exportan cereal", sostiene. Precisamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó este martes al régimen ruso de Vladimir Putin de fomentar una crisis alimentaria internacional por usar como arma de guerra la destrucción de cultivos y confiscación de cosechas de cereales en Ucrania.

Si por si todo eso fuera poco, apunta el director ejecutivo de la empresa Harinas Villamayor, Luís Villamayor, "India comunicó el sábado que va a dejar de exportar por sus bajos rendimientos y por el cambio climático". Con esta medida, aclara, , el país asiático pretende "proteger la alimentación de la población".

¿Podría España hacer lo mismo? "España es un país deficitario de cereal. Es decir, tenemos que importar la mitad de lo que consumimos. Lo que estamos tratando ahora a nivel europeo es que otros países de la Unión que tienen mucho cereal corten sus exportaciones para garantizar que todos tengamos acceso al trigo", explica Villamayor.

La cotización del cereal, puntualiza Rodrigo, ha pasado de 248 euros la tonelada el 3 de enero a 422 a día de hoy. "Es una situación nunca antes vista", sostiene. "El precio en los próximos meses dependerá también de como sea la cosecha. "En España se preveía una buena cosecha pero estos días de calor extremo van a afectar a los rendimientos. Puede caer un 30% en algunas zonas y en otras hasta el 40%", sostiene el director.

"La situación es preocupante para la fabricación de harinas y para los que necesitan la harina como materia prima. El pan es harina y agua, mano de obra y electricidad. Se le duplica la materia prima y la electricidad, más. Aun así los panaderos están haciendo un esfuerzo por no repercutir todo el coste en el consumidor final", puntualiza Rodrigo.

Las panaderías tienen esperanzas de que mejore la situación. “Estamos muy pendientes de cómo viene la próxima cosecha. Otros años, si era mala, se corregía con la importación, pero este año... es una incógnita. Ucrania era uno de los países a los que se compraba cereal y ahora no va a poder exportar”, explica Jorge Sanz, presidente de la Asociación de Panaderos de Teruel.

“El abastecimiento y la regularidad también nos preocupa porque si los países asiáticos, que son gigantes del consumo, no exportan grano, aquí en Europa, puede que no tengamos producto”, lamenta Sanz que insiste en que “en todo caso hay que esperar porque ahora mismo se está consumiendo el cereal del año pasado”. “Será en julio cuando comiencen las cosechas y podremos ver el alcance de todo”, sostiene.

Desde ECOS (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia), el presidente, Antonio Tornos, prevé que los precios de la harina seguirán subiendo. “Es oferta y demanda. Si hay mala cosecha y hay poca oferta subirán los precios. Además, a eso se suma la guerra de Ucrania, donde se cultivaba mucho cereal y todo eso hace que suban todavía más. No se hasta dónde vamos a llegar”, asegura.

"Parece una excusa para justificar precios altos"

Por su parte, desde UCA (Unión de Consumidores de Aragón), asegura que la mala cosecha “parece una excusa para justificar precios altos”. “El pan que compramos hoy, no se hace con el trigo que se cosechará este verano. Se ponen la venda antes de la herida. Insisto en que lo que se pretende es justificar una subida por una posible mala cosecha local”, defiende el presidente, José Ángel Oliván.

Desde la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), señalan que la subida ha sido del 4,4% "debido al precio de los cereales". "Es una subida muy importante porque afecta a un producto básico de la alimentación y a las economías con menos recursos", explican. La guerra de Ucrania y el problema de cosecha de la India son las principales causas. "El país asiático realizó un aumento de las exportaciones por la crisis de Ucrania pero ha sufrido una ola de calor que ha disminuido hasta un 50% la producción. De hecho, el Gobierno ha prohibido la exportación", apuntan

En todo caso, desde la OCU, sostienen que "el producto que está ahora en cadenas de producción no debería afectar al precio actual porque es de la cosecha anterior pero los mercados internacionales y de futuros producen estas distorsiones en los precios a futuro y un incremento del coste de las materias primas". A pesar del incremento de los precios, la OCU defiende que "no está en riesgo el abastecimiento".

"He perdido un 25% de los clientes"

Miriam Lozano es la dueña de una pequeña tienda del Actur, Dulces y Letras, en la que vende pan y también otros productos como huevos o leche. Desde que comenzó el año, sus proveedores le han subido el precio hasta en tres ocasiones. En total, cerca de un 30%. “Los clientes están dejando de venir porque hemos subido los precios y se van al supermercado donde, aunque hayan subido, es más barato. Los pequeños comercios no tenemos otra opción más que incrementar el precio lo mismo que nos los suben a nosotros”, lamenta Lozano, que asegura que ha perdido al 25% de la clientela en el último medio año.

Las previsiones tampoco son buenas. “Si sigue así no tendremos otra opción que repercutirlo de nuevo en el precio final. La parte de la factura de la luz que ha subido lo asumo yo, pero lo otro no se puede”, asegura, al mismo tiempo que considera que también se está especulando con los precios. “Yo creo que los precios no están subiendo tanto como nos dicen. No podemos seguir así. Yo rezo por las mañanas para que no haga mucho calor y así no tenga que encender el aire acondicionado. Son todo gastos”, subraya Lozano, que asegura que ahora paga un 25% más de luz que hace un año.

“Tenemos la esperanza de que no vuelvan a subir el precio de la harina”

Toneata Sorina es la dueña de la panadería Picotea, situada en Doctor Iranzo. “Tenemos la esperanza de que no vuelvan a subir el precio de la harina”, sostiene la empresaria, que asegura que, tras la última subida, el proveedor les comunicó que, a priori, no iba a haber más. Sin embargo, es consciente de que el calor extremo de la pasada semana puede afectar a la cosecha y repercutir en el precio del trigo y por consiguiente de la harina.

“Hemos tenido tres subidas en los últimos meses. La primera la asumimos nosotros para que el consumidor final no lo notase, la segunda lo hicimos mitad y mitad y la tercera, la tuvimos que repercutir en el consumidor final. No quedó otra porque si no no cubríamos gastos”, asegura Sorina, que insiste en que si vuelven a subir las materias primas, no quedará más opción que volver a subir el precio del pan al cliente final.