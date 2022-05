La candidatura olímpica, rota: El PP habla de “tomadura de pelo” y Cs pide “mandar a escaparrar” al independentismo

La ruptura de las negociaciones para una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña a los Juegos de Invierno de 2030 evidencia, a juicio del PP, un problema de fondo: la "dependencia absoluta" de Pedro Sánchez de sus socios independentistas. "El PSOE es incapaz de cumplir su promesa. Está sometido a ERC porque necesita sus votos para seguir en la Moncloa, y Lambán es incapaz de conseguir que Sánchez cumpla su palabra. ¿A qué espera el presidente de Aragón a denunciar públicamente esa tomadura de pelo de su jefe de filas a los aragoneses? ¿O es que va a seguir cubriéndole las espaldas?", se preguntó su portavoz en las Cortes, Mar Vaquero.

Precisamente, la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados votará hoy una proposición no de ley a iniciativa del PP-Aragón para que el PSOE "se retrate" sobre la candidatura.

Los diputados nacionales Eloy Suárez y Pedro Navarro lamentaron ayer que el sueño olímpico haya "tropezado" con un Gobierno de España "que ha primado una candidatura en favor de Cataluña" y ha dejado a un lado Aragón. Respaldados por el portavoz del PP en dicha comisión, Javier Merino –que propuso incluso llamar a la candidatura Juegos Olímpicos de Aragón y Cataluña–, anunciaron, que han pedido las actas de todas las reuniones que se han mantenido desde el Ejecutivo de Javier Lambán con representantes del Gobierno central, ya sean a "primer, segundo o tercer nivel".

"Visto cómo está discurriendo el tema, ¿ha pasado algo que la opinión pública desconoce que hace que el Gobierno de España esté en una posición fuerte y que el de Aragón, más allá de hablar aquí con la boca pequeña, no esté haciendo más ruido? Es la cuestión que está encima del tablero. Si no es así, Lambán debe ir a Madrid y ser mucho más incisivo y duro de lo que está siendo. Estamos acostumbrados a que aquí diga una cosa y cuando va a la capital o hay que votar haga la contraria. Ese juego sirve para un día, pero los aragoneses no lo merecen", apuntó Eloy Suárez.

Especialmente duro fue también el coordinador autonómico de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, quien acusó al presidente del COE, Alejandro Blanco, de "dejar vendido a Aragón con el apoyo cómplice de Sánchez, que se arrodilla de nuevo ante el supremacismo ‘indepe’". "Asco", escribió en sus redes sociales. En este sentido, recalcó que los Juegos "son importantes", aunque "la dignidad de Aragón lo es más aún". "Cada día que pasa sin que Lambán rompa la baraja y los mande a escaparrar crece esa ignominia y ese desprecio intolerable", dijo.

Para Pérez Calvo, Aragón "vale mucho más que todo esto". "La Comunidad está dispuesta para preparar su propia candidatura, si no en 2030, en cualquier otro momento", agregó.

"Sánchez vuelve a claudicar"

A juicio del portavoz de Vox, Santiago Morón, esta es "una nueva muestra del fracaso de las autonomías". "La falta de acuerdo entre Aragón y Cataluña ha dado al traste con un proyecto de Estado integrador y paritario. Como nos temíamos, el presidente Sánchez vuelve a claudicar ante las exigencias e imposiciones del independentismo. Es, lamentablemente, la crónica de un fracaso anunciado", expuso.

Mientras, el coordinador general de IU-Aragón, Álvaro Sanz, destacó que lo único que preocupa a su formación "en todo este culebrón" es que "en ningún momento se está hablando de sostenibilidad sobre propuestas concretas". "El Pirineo no está para Olimpiadas y la política no está para espectáculos como el que se está dando", aseveró.