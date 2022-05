Lambán dice que si no hay acuerdo "no habrá Juegos" en 2030 y avisa de que ni el COE y Sánchez "los pueden imponer"

"Si hay acuerdo, habrá Juegos. Si no lo hay, no los habrá". Así ha cerrado su intervención Javier Lambán, que ha comparecido en las Cortes a petición del PP para explicar cómo va a responder a los "desprecios reiterados y ataques continuados de la Generalitat que ponen en peligro la candidatura" a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en los Pirineos en 2030. El presidente de la DGA ha insistido que en la negociación va a prevalecer la "defensa de la dignidad de Aragón", que es a la vez una defensa "de la dignidad de España", y también del "interés económico del Pirineo" oscense. También ha dejado claro que el plácet de Aragón y Cataluña a la propuesta es imprescindible, porque "ni el Comité Olímpico Español (COE) ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueden imponer" el proyecto si los afectados no lo aceptan.

Se ha vuelto a comprobar en las Cortes que, a pesar del apoyo manifiesto de 58 de los 67 diputados, la candidatura suscita dudas en Podemos y CHA, dos de los partidos que se integran en el cuatripartito que gobierna la Comunidad.

A pesar de las múltiples dificultades, Lambán ha pedido que se mantenga la confianza "hasta el último momento" en que la candidatura puede "ser realidad" y ha animado a "tratar de ganar la batalla" para que "no se pueda imputar a los aragoneses el fracaso". Ha asegurado, de hecho, que su propósito es "ser el último" en levantarse de la mesa de negociación. Porque no tiene ninguna duda, ha dicho, de que si al final no hay candidatura, el PP y el 'president' Pere Aragonès coincidirán en echarle a él la culpa.

NOTICIAS RELACIONADAS Los técnicos del COI aplazan la visita a los Pirineos hasta que se definan las sedes

También se ha referido al aplazamiento de la visita de los técnicos del Comité Olímpico Internacional que estaba prevista para este mes: " No sé si vendrán, porque no creo que el COI invierta un átomo de energía en candidatura si no hay acuerdo entre los dos". Ha reconocido, como indicó este miércoles el presidente del COE, Alejandro Blanco, que mayo es "el mes decisivo". Ese necesario acuerdo sigue dependiendo de que se acepte un reparto equilibrado, que incluya pruebas en los valles del Aragón, Tena y Benasque.

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha reprochado a Lambán que Sánchez ha vuelto a "dejar tirados" a los aragoneses. "¿Por qué sigue empeñado en no recurrir a Sánchez?", ha cuestionado. También se ha mostrado convencida de que líder socialista debería "haber hecho más", y le ha pedido, por ello, que piense si tiene alguna responsabilidad en lo que ha pasado”. La portavoz conservadora ha recordado a Lambán que "a pesar de que Sánchez afirmó que se trataba de un ‘proyecto de país, de Estado en el que Aragón y Cataluña están directamente implicadas en pie de igualdad’, la realidad ha sido que la propuesta deja a nuestra Comunidad de comparsa de Cataluña".

También ha reprochado al presidente la portavoz del PP que solo defiende el proyecto “ante los micrófonos, que es donde se siente cómodo”, mientras su formación sí ha defendido la candidatura en pie de igualdad “tanto aquí, como en Cataluña y en Madrid”.

En absoluto comparte las críticas Lambán, que ha reprochado al PP la "particular forma que tienen de ayudar", pues "cuando dan la mano no se sabe si la echan la mano al cuello". Y ha citado, a modo de ejemplo, cómo cuando descartó ir a la "reunión trampa" con Aragonès en Balaguer (Lérida) le pidieron, primero, que no fuera, y después le reprocharon que no lo hiciera. Tanto el portavoz del PSOE, Vicente Guillén, como el portavoz del PAR, Jesús Guerrero, han cerrado filas con el presidente.

La nieve forma parte de las discrepancias pactadas por el cuatripartito, y en la sesión de las Cortes ha quedado claro. Respecto a Pirineos 2030, el presidente de CHA, Joaquín Palacín, ha señalado que su formación cree que "Aragón merece más respeto por todas las partes" y ha criticado el "ninguneo", más cuando fue el Gobierno de España el que "nos invitó a participar". Ha recordado que su partido, "por coherencia", rechaza la candidatura y apuesta por un modelo de nieve basado en el diálogo y en la desestabilización. En este contexto de doble crisis económica, "hay que priorizar los fondos públicos", ha enfatizado.

Ha puesto el acento el podemista Nacho Escartín en la sostenibilidad y ha recordado que el pacto de Gobierno del cuatripartito nada decía del proyecto olímpico. "Tenemos proyectos más importantes", ha asegurado. También ha propuesto "poner el Pegasus a los científicos, a ver si les escuchamos más". Incluso ha puesto encima de la mesa el "fantasma de la corrupción" con alusión a las "cosas raras" que, según ha sugerido, "ha hecho la Generalitat". La gente necesita certezas, le sobra el ruido. Lo que necesita el Pirineo son proyectos de futuro, que generen equidad y justicia social, que pongamos los pies en la tierra", ha concluido.

José Luis Saz, de Cs, ha garantizado a Lambán su apoyo en el proyecto olímpico y ha cargado contra el nacionalismo catalán y contra Pedro Sánchez, porque "no cumple con su palabra de conseguir unos Juegos equilibrados". Para Santiago Morón, de Vox, estamos en un "momento crítico" y no sirve "echar la culpa al otro", sino que "hay que tomar la iniciativa". Álvaro Sanz, de IU, ha invitado a dejar de lado el "delirio olímpico" y ha pedido al presidente de la DGA que respete el acuerdo de investidura que asumió con su formación.