El PP presenta una iniciativa en el Congreso para que el PSOE “se retrate” sobre los Juegos de Invierno de 2030

El PP ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que el PSOE “se retrate” sobre los Juegos de Invierno de 2030. La Comisión de Cultura y Deporte debatirá este martes una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a mostrar su apoyo al proyecto e impulsar una candidatura conjunta preservando el respeto medioambiental al territorio. También exige “rectificar el nombre Barcelona-Pirineus” y pactar una titularidad conjunta en la que aparezca el nombre de Aragón, así como promover “una colaboración entre el Gobierno de Cataluña y el de Aragón en un plano de lealtad institucional e igualdad política”.

Los diputados nacionales Eloy Suárez y Pedro Navarro, acompañados del portavoz de Deportes del PP en la Cámara Baja, Javier Merino, han criticado este lunes que el sueño olímpico haya “tropezado” con un Gobierno de España que “ha primado una candidatura en favor de Cataluña que ha dejado a un lado a Aragón”. “Sánchez se comprometió a que fuera en condiciones de igualdad, pero su dependencia de los independentistas ha hecho que haya basculado. Mañana es un día importante. El PSOE, nacional se va a tener que retratar”, ha dicho Suárez.

Esta no es, en todo caso, la única iniciativa lanzada por los populares. También han reclamado las actas de todas las reuniones que ha mantenido el Ejecutivo de Javier Lambán con el Gobierno de España “a primer, segundo y tercer nivel”. “Visto cómo está discurriendo el tema, ¿ha pasado algo que la opinión pública desconoce que hace que el Gobierno de España esté en una posición fuerte y que el de Aragón, más allá de hablar aquí con la boca pequeña, no esté haciendo más ruido? Es la cuestión que está encima del tablero. Si no es así, Lambán debe ir a Madrid y ser mucho más incisivo y duro de lo que está siendo. Estamos acostumbrados a que aquí diga una cosa y cuando va a Madrid o hay que votar haga la contraria. Ese juego sirve para un día, pero los aragoneses no se merecen eso”, ha recalcado Suárez.

En su opinión, tanto el líder autonómico como Sánchez tienen la “obligación” de reconducir la situación. “Mientras no acaben los plazos, nadie puede perder la capacidad de diálogo y negociación”, ha expuesto.

En este sentido, Merino ha incidido en la necesidad de que este sea un proyecto “integrador” de ambas comunidades autónomas. “Mucho nos tememos que Sánchez es preso de los pactos con los independentistas. Estamos en desacuerdo con el nombre de Barcelona-Pirineus. Vamos a proponer que sean los Juegos Olímpicos de Aragón y Cataluña”, ha dicho, al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno de “faltar a su palabra con los aragoneses”. “Vamos a defender estos Juegos como un proyecto emblemático. No entendemos lo que está pasando. Por mantenerse en la Moncloa, Sánchez va a regalar también unos Juegos Olímpicos. Se puede ir todo al garete por este empecinamiento de que todo vaya a Cataluña”, ha comentado.