La falta de personal en la hostelería de Aragón se agrava con los eventos de mayo y el verano

La falta de manos en la hostelería se agudiza en Aragón. Las bodas y comuniones de mayo y la proximidad del verano, en el que se prevé igualar o superar las buenas cifras de 2019, están provocando auténticos problemas para encontrar personal. Solo en estos últimos fines de semana se habrían necesitado "hasta un centenar de camareros más" en Zaragoza. Esto está obligando a doblar turnos y a hacer horas extra en los banquetes, una solución "a muy corto plazo", según el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Fernando Martín, que no va a evitar las dificultades a futuro.

"Muchas personas han dejado la profesión, y no estamos encontrando gente dispuesta a trabajar. Hay empresas que están declinando servicios. No aceptan todas las solicitudes que les llegan por temor a no tener personal", comentó. Mayo está siendo un mes "crítico" para la capital, y, de cara a junio, el problema se trasladará a los puntos más turísticos.

A todo esto, señaló el presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, Carmelo Bosque, hay que añadir la recuperación de eventos y congresos, que habían caído a mínimos por la covid. En los próximos meses se prevé que "sin duda" haya más contratación, pero no se cree que reforzar las plantillas vaya a ser especialmente fácil. Especialmente teniendo en cuenta que muchos clientes reservan a última hora, sobre todo en bares y restaurantes, lo que dificulta las previsiones de personal.

De cara al verano, apuntó Roche Murciano, presidente de Teruel Empresarios Turísticos, habrá empresas que ampliarán sus plantillas entre un 20% y un 40% para atender la demanda turística. En su hotel, por ejemplo, empezaron a contratar en abril para que los ‘nuevos fichajes’ comenzaran a familiarizarse con "temas de carta y servicio".

"No estamos encontrando cocineros y camareros, muy poquitos y sin experiencia. En las escuelas de hostelería hay casi más profesores que alumnos. Nosotros, por ejemplo, somos diez y contratamos a entre dos y tres personas más, mientras que los negocios con terraza pueden incrementar su plantilla entre un 40% y un #50% para estas fechas", expuso.

Los propios hosteleros de Teruel han creado un grupo de Whatsapp, del que forman parte entre 60 y 70 personas, en el que se envían currículums de posibles candidatos y tratan de ayudarse unos a otros para cubrir huecos.

Las restricciones impuestas por la pandemia hicieron que la demanda fuera "contenida" gran parte del año pasado, pero ahora, ya sin restricciones, las expectativas son "altas". Tanto es así que muchos creen que se van a necesitar más manos que nunca para sacar todo el trabajo adelante.

Para las casas rurales, el verano "pinta muy bien". "Los clientes están preguntando muchísimo, y quienes quieren unas fechas o un alojamiento concreto ya han hecho su reserva", afirmó el presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural, Jesús Marco.

Según sus estimaciones, alrededor de un 30% de las 1.600 casas de la Comunidad necesitarán ‘refuerzos’, mientras que el resto tratarán de sobrellevar el pico de demanda con medios propios. "Lo habitual es tirar de gente de la zona para arreglar las habitaciones y hacer tareas de limpieza en las semanas de más ocupación. Suelen ser contratos a tiempo parcial", explicó.

Para este colectivo, el verano de 2021 no fue especialmente bueno, ya que imperaba la limitación de un máximo de diez ‘no convivientes’ por alojamiento, circunstancia que perjudicó, sobre todo, a las casas de mayor tamaño.

La sensación es que este verano se superarán los datos de 2019. "Concurren varios factores: el primero es que en este tiempo ha aumentado el número de plazas. Además, esperamos que empiecen a venir más turistas extranjeros. España ha dejado de ser un tema tabú desde el punto de vista sanitario, y aunque aquellos que se encuentran más lejos, como los holandeses, no vendrán así como así, sí veremos más franceses por el Pirineo", añadió.