La DGA pagará las ayudas de alquiler de 2021 en otoño al sufrir otro atasco burocrático

El Gobierno de Aragón abonará finalmente en otoño las ayudas de alquiler de 2021 tras sufrir el enésimo atasco administrativo, que no se ha podido paliar siquiera con el fichaje de seis entidades colaboradoras para la tramitación de las 11.006 solicitudes presentadas a la línea general. Pese a que el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, y la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, apuntaron que la convocatoria se podría resolver antes de acabar el pasado ejercicio, la realidad es que aún se están revisando las peticiones y reclamando la subsanación de errores.

La previsión era respaldar económicamente a unas 3.000 familias, un número muy inferior a las peticiones cursadas porque la partida se limita a 6 millones de euros, lo que provocará que la mayoría se dé cuenta de que tras mucho esperar no se cubrirán sus expectativas pese a su situación económica. No obstante, Verónica Villagrasa ha explicado a este diario que parte de las 11.006 no serán válidas, corresponderán a registros incompletos o se denegarán al no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria, que salió publicada en el boletín oficial el pasado mes de septiembre.

La directora general argumenta que la tramitación de tal volumen de expedientes con el personal y medios disponibles resulta "muy complicado", especialmente cuando se tiene que cruzar datos con las bases del padrón, la Seguridad Social, Hacienda y Tributos. "Contamos con igual o menor personal y, pese a pedir un refuerzo, no nos dejaron crear estructura", ha señalado.

Este problema se viene arrastrando desde la pasada legislatura y pese a afectar a población desfavorecida, no se ha solventado. En esta ocasión se confió en la labor de asesoramiento de seis entidades colaboradoras (Kairós, las fundaciones Federico Ozanam, Rey Ardid y El Tranvía, la Asociación de Promoción Gitana y Amasol), que se iban a encargar de asesorar a los solicitantes para reducir el número de correcciones y agilizar así el procedimiento. Sin embargo, los funcionarios siguen instruyéndolas porque este trabajo administrativo no se puede externalizar, como advirtió la Intervención.

Parte del problema es que su tramitación se hace por concurrencia competitiva, por lo que es necesario revisar todas las peticiones para fijar el baremo y posteriormente pagar. Las ayudas cubrirán hasta el 50% de la renta pagada entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021.

Resolución parcial

Lo que sí se logró resolver en tiempo y forma fue una parte de las ayudas de alquiler joven, las dotadas con fondos autonómicos, un millón con el que se atendieron 512 solicitudes, cuya cobertura alcanza el 50% de la cuantía del arrendamiento. Y a partir del próximo mes se empezará a abonar los 1,5 millones restantes, procedentes del plan estatal de Vivienda, una cuantía que solo dará para cubrir a poco más de la mitad de la población en espera.

La directora general de Vivienda detalla que, de todas las solicitudes, 269 han sido denegadas, 379 están tramitándose y 440 se abonarán ya al contar con toda la documentación. Ya otros 574 se les ha solicitado subsanaciones. En la línea joven, la concesión se hará por orden de presentación, por lo que para ese medio millar ya no quedarán fondos cuando culmine el procedimiento. La situación tampoco es nueva, dado que en la convocatoria del 2020 ya se quedaron fuera 600 peticiones, que se han sumado a la que está pendiente de resolver.

Verónica Villagrasa recalca que estas ayudas son "actuaciones de incentivo al alquiler", tal y como recoge el plan estatal, y no de emergencia, como las dirigidas a personas en situación vulnerable. "Nos hemos acostumbrado a depender de ellas, pero no son una prestación como en el caso de las líneas de vulnerables, que sí tiene esa consideración y no computan en el IRPF", añade.

También se abonará a partir del próximo mes las solicitudes pendientes de la línea de ayudas dirigida a vulnerables, para lo que los beneficiarios debían contar con un informe de los servicios sociales. En este caso, se cubre el 100% del arrendamiento durante doce meses y un límite mensual de 600 euros. El plazo de la convocatoria se alargó hasta el 31 de diciembre de 2021 y ya se adjudicaron 229.463 euros a 68 solicitantes.