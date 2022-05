Cataluña "quiere" los JJ. OO. y urge a Aragón a decidir sobre un acuerdo conjunto

La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, ha dejado claro que "Cataluña quiere los Juegos de Invierno" y ha defendido que el acuerdo cerrado con el COE y el Gobierno es "beneficioso" para todas las partes, por lo que ha apremiado a Aragón a definir su postura.

Después de que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, marcara el 20 de mayo como fecha límite para cerrar un acuerdo definitivo para una candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, Plaja ha emplazado a Aragón a definir su postura y "responder los interrogantes" al respecto.

"Cataluña quiere los Juegos Olímpicos. Cataluña ha cerrado un acuerdo con las otras partes implicadas que era un acuerdo beneficioso para el país, es una muy buena candidatura", ha defendido la portavoz del Ejecutivo catalán, en rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern.

Plaja ha considerado que "ahora es el COE el que deberá hacer público ese acuerdo final, que era beneficioso, era a tres bandas y era, como indica su nombre, lo que se acordó".

Sin embargo, ha recordado, "en política las formas también son muy importantes", por lo que ha dejado claro que la Generalitat no entrará en "respuestas a salidas de tono y acciones poco justificadas ya no por parte de Aragón, sino de su presidente Javier Lambán".

Sobre si Cataluña se plantearía concurrir en solitario si naufraga esa candidatura conjunta, como también ha sugerido Aragón por su parte, la portavoz no ha querido hacer "futuribles sobre lo que hará Aragón o qué movimientos hará el Gobierno de Aragón o Lambán".

"No me pongo en escenarios de ficción, que no se han materializado hoy por hoy. El Govern quiere esta candidatura de los Juegos Olímpicos y por lo tanto veremos, si no se dan las condiciones para tirar adelante el acuerdo que ya estaba fijado, cuáles son los diferentes escenarios que hay sobre la mesa", ha explicado.

De momento, más allá de esta cuestión, este jueves 19 de mayo el Govern reunirá la mesa territorial catalana sobre el proyecto de Juegos de Invierno, que reúne a diferentes representantes del ámbito territorial y local implicados en una hipotética candidatura olímpica.