Pere Miró (COI) sobre candidatura conjunta: "No hay una fecha límite"

El español Pere Miró, consejero especial de la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró este martes, sobre la posibilidad de una candidatura unitaria entre Cataluña y Aragón para los Juegos de Invierno de 2030, que "no hay una fecha límite" para tomar una decisión.

Así lo comentó en unas declaraciones a Catalunya Ràdio. A tres días de que venza el plazo previo establecido por el Comité Olímpico Español (COE) para llegar a un acuerdo, Miró insistió en que para el COI es "mejor que restar", en referencia a una candidatura unitaria o en solitario.

"Desde el COI, el proceso para llegar a escoger una ciudad o un país organizador pasa por un proceso de diálogo permanente y no hemos fijado ninguna fecha. Este dialogo se está desarrollando no solo con Pirineos sino con otras ciudades del mundo. Así que para nosotros ese límite no existe", añadió.

También se refirió a que el COI no obliga a realizar ningún tipo de consulta en el territorio: "Sí que se obliga demostrar de una manera u otra este apoyo. ¿Sería suficiente con el apoyo de los alcaldes? Si es la manera que elige la candidatura, ya dependerá de nosotros juzgar esta muestra presentada".

Cuestionado sobre si ganara el 'no' en esa consulta, Miró aseguró que el candidato tendría que decir qué posición adoptar a partir de eso. "Habría que informar al COI y el COI juzgar de lo que nos informan", añadió.

Miró dijo que en su dilatada trayectoria en el COI ha vivido "centenares de candidaturas potenciales y siempre hay problemas internos, como es lógico".

"Si todos quieren formar parte de este proyecto olímpico para nosotros es una lectura que significa el interés por los Juegos sigue siendo muy importante. Como he dicho en centenares de candidaturas, al final que haya un acuerdo y, dentro de mi neutralidad, espero que sea la más fuerte posible y que siga adelante", argumentó.

En cuanto a la posibilidad de que Aragón presente una candidatura en solitario, Miró recordó que Jaca se ha presentado en dos ocasiones.

"Creo que fue a finales del siglo XX e inicios del XXI. Aragón tiene un potencial muy grande, y Cataluña también. Dentro de mi neutralidad hay un reporte de un técnico del COI que estuvo en Cataluña y valoró muy positivamente las instalaciones. Por lo tanto, Cataluña tiene un gran potencial, un grandísimo nivel, Aragón tiene otro... y a partir de aquí, siempre es mejor sumar que restar", aseguró.

Y sobre la opción de una candidatura en solitario de Cataluña, Miró comentó que hay que valorar el contexto mundial y el potencial del resto de candidaturas.

"Hay un interés muy grande, como es público, de Salt Lake City (Estados Unidos), Sapporo (Japón) y casi seguro que de Vancouver (Canadá). Así que las decisiones no se toman solo basadas en el potencial de una candidatura, sino de esta y otras", indicó.

Miró comentó que Alejandro Blanco, presidente del COE, cree "profundamente" en la candidatura: "Cree en la voluntad de Cataluña en tirar hacia delante la candidatura. Y también cree en la voluntad de Aragón y quiere tirar hacia delante esta candidatura y está haciendo todo lo que puede para que así sea. Está haciendo un trabajo encomiable".