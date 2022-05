El COE ratifica que "solo" presentará una candidatura conjunta a los Juegos 2030

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha ratificado este lunes que "solo" presentará una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para la organización de los Juegos de Invierno de 2030 y ha rechazado de plano cualquier posibilidad de optar con la propuesta en solitario de una autonomía, tal y como han planteado la Generalitat y la DGA ante el enfrentamiento por el reparto de las disciplinas de esquí y de hielo.

En declaraciones a HERALDO, Alejandro Blanco ha subrayado que ya presentó ante el Comité Olímpico Internacional una declaración de intenciones el pasado verano de una candidatura compartida en el Pirineo aragonés y catalán, avalada por sendas cartas de los presidentes de España, Pedro Sánchez, y los de Aragón, Javier Lambán, y Cataluña, Pere Aragonès. "No me puedo mover, ya hemos presentado la declaración y si no es conjunta, no saldrá para 2030", ha sentenciado.

Con la misma contundencia ha mostrado su confianza en poder alcanzar un acuerdo y reconducir la situación antes de que acabe el plazo dado, el próximo día 20, pese a que todo quedaría en cualquier caso condicionado a la consulta convocada por la Generalitat para el mes de julio. "Por mi no va a quedar y voy a mantener contactos con Aragón y Cataluña. Y se convocará una nueva reunión política antes del día 20, que deberá ser de acuerdo o de ruptura", ha apuntado.

Blanco ha defendido su contrapropuesta para que los tres valles aragoneses tengan disciplinas de esquí, rechazada por la DGA y que pasaría por ceder una de las pruebas de freestyle centralizadas en Baqueira-Beret, la de half-pipe, a Cerler y mover el esquí de fondo de Candanchú a Formigal, mientras la estación del valle del Aragón mantendría el biatlón. Cataluña seguiría conservando el grueso del esquí, con nueve disciplinas frente a dos. Como contraprestación por traspasar una prueba de esquí, Barcelona también recibiría el patinaje artístico, sumándose al hockey hielo, y Zaragoza solo organizaría el patinaje de velocidad y Jaca, el curling.

Este ofrecimiento lo trasladó por teléfono el pasado viernes al consejero de Educación y Deporte, Felipe Faci, y se recibió en el Pignatelli como una afrenta al no respetar la "igualdad de condiciones" comprometida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del COE en la reunión de Zaragoza de hace ocho meses. El consejero de Vertebración, José Luis Soro, ha un paso más y ha responsabilizado tanto a Sánchez como a Blanco. "El Gobierno de España se ha puesto del lado del de Cataluña, se está buscando que al final la culpable sea la DGA si no hay Juegos y se está construyendo el relato", ha criticado.

Sin fecha para la reunión

Pese al enconamiento político, el presidente del Comité Olímpico Español ha aseguradp que es "optimista" acerca de poder alcanzar un acuerdo, aunque no ha fijado una fecha para una segunda reunión con los gobiernos autonómicos y el central para intentar avanzar de forma discreta con negociaciones y conversaciones previas con las partes. Este lunes ha mantenido contactos con distintos interlocutores del Pirineo aragonés, aunque no ha querido adelantar nada en ese afán por hacer posible un consenso que parece ahora imposible.

La postura oficial del COE de que solo cabe una candidatura conjunta del Pirineo es compartida por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que hace dos semanas expuso en Mora de Rubielos que era "imposible" una candidatura en solitario de Cataluña porque el COI "no lo entendería". "Todos saben que si no se mueven de sus posiciones, no habrá foto", manifestó.

Sin embargo, Aragón y Cataluña plantean abiertamente la posibilidad de presentar candidaturas propias si fracasa la negociación y el tiempo juega en contra, dado que este mes estaba prevista una segunda visita de los técnicos del COI al Pirineo para conocer las sedes, aplazada hasta la última semana hasta aclararse si se llega a un pacto o todo salta por los aires.