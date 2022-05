Blanco: "Si no hay acuerdo Cataluña-Aragón, no hay candidatura"

Si no hay acuerdo no hay candidatura", ha afirmado el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, sobre el proyecto para organizar los Juegos de invierno de 2030 en el Pirineo y para cuyo reparto de sedes deportivas no logran un entendimiento los gobiernos de Cataluña y Aragón.

"No va a ser un proyecto solo de Aragón o solo de Cataluña", dijo a Efe el dirigente olímpico. "La candidatura será presentada por el COE y firmada por los dos presidentes autonómicos y por el Gobierno de España. Si no es así, lo dejamos y nos pondremos a pensar en otra cosa, en 2034 o en cuando sea".

Blanco añadió que él seguirá "luchando hasta el final" por poner de acuerdo a las gobiernos de las dos comunidades, pero insistió en que el consenso, si se alcanza, debe llegar antes del 20 de mayo.

"El día 1 de junio viene a Madrid el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. Si va a haber una candidatura, necesitamos saberlo qué menos que diez días antes para poder presentarle algo concreto ese día. Mucho o poco, pero algo tenemos que enseñarle", insistió.

Bach visitará en esa fecha el polideportivo 'Alejandro Blanco' de Getafe destinado a la preparación de deportistas refugiados y el COE estima que es el momento de presentarle la candidatura, algo que ya han hecho otras ciudades que son potenciales rivales para 2030, como la japonesa Sapporo.

Después de que una comisión técnica en la que estaban representadas todas las partes alcanzase un acuerdo sobre el reparto de sedes deportivas para los Juegos de 2030, el Gobierno de Aragón se desmarcó del mismo por considerar que no participaba en igualdad de condiciones con Cataluña.

El COE logró reabrir las negociaciones, pero ante la falta de consenso tanto Cataluña como Aragón han mencionado la posibilidad de presentar proyectos separados que incluyan solo instalaciones en sus respectivas comunidades.

"Si no hay acuerdo no hay candidatura", insistió Blanco. "La otra opción a un acuerdo es no presentarse".

El presidente del COE llamó a pensar en un proyecto integrador y que regenere la montaña y que se beneficiaría, recordó, de fondos europeos.

"Solo con estar, ya ganas", indicó.