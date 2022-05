Una alumna del colegio Sansueña de Zaragoza gana el concurso '¿Qué es un rey para ti?'

Carmen Serrano, alumna de 1º de la ESO del colegio Sansueña de Zaragoza, ha ganado el la 41 edición del concurso '¿qué es un rey para ti?' y en las próximas semanas acudirá a la Audiencia junto a los ganadores del resto de comunidades autónomas para conocer al Felipe VI y enseñarle el trabajo que ha realizado. Esta escolar le mostrará la manualidad que ha realizado en forma de álbum de fotos, en la que ha integrado la cara del rey de España en momentos especiales de su día a día.

"He querido plasmar que el rey siempre está en nuestras vidas aunque no lo veamos y siempre podemos contar con su apoyo. He pegado al rey en fotos en las que aparezco yo y mi familia. Es impresionante que vaya a conocer al rey estoy muy emocionada", ha sostenido la estudiante de 12 años, que junto a los otros 28 finalistas del concurso, han participado este lunes en el acto de entrega del diploma ganador. "No me esperaba ser la ganadora . Ha sido una sorpresa", ha señalado.

En el concurso, promovido por Fundación Institucional Española (FIES) y Fundación Orange, han participado más de 300 escolares de entre 3º de Primaria y 2º de la ESO y de educación especial hasta 18 años.

Los finalistas han sido cuatro alumnos del colegio Santa Ana de Monzón, cuatro del colegio Agustinos Romareda de Zaragoza, cuatro del colegio Salesiano Laviaga Castillo de La Almunia, cinco del colegio La Purísima de Zaragoza, cuatro del colegio Montearagón de Zaragoza, una del colegio Miguel Artazos Tamé de Utebo y siete del colegio Sansueña de Zaragoza.

"Monarquía moderna"

"La monarquía está haciendo un esfuerzo para adaptarse y se una monarquía del siglo XXI, adaptada, moderna y funcional", ha sostenido el representante de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón en el acto, que se ha celebrado en el CEIP Joaquín Costa.