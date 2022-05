Repollés descarta internalizar el transporte sanitario por falta de ventajas

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado que la internalización del transporte sanitario urgente "no está sobre la mesa" porque en el momento actual "son más los inconvenientes que las ventajas", tanto por las características del territorio, la necesidad de hacerse cargo de la adquisición y mantenimiento de los vehículos y la falta de sanitarios homologados para prestarlo.

Repollés ha asegurado además que el nuevo pliego de condiciones que acaba de salir a licitación recoge todos los acuerdos de retribuciones alcanzados entre la empresa y los trabajadores.

De hecho, el 80 por ciento del importe del pliego se destina a este fin, como le ha trasladado al diputado de IU, Álvaro Sanz, quien ha preguntado a la consejera en la sesión plenaria de hoy si tenía prevista la internalización del servicio al tiempo que le ha reprochado el recurso que ha presentado el Ejecutivo contra dicho acuerdo laboral.

Así, Sanz ha acusado al Gobierno usar la externalización "como ejercicio de legación de responsabilidades" pero luego limiten el uso de la negociación colectiva.

"Se niegan a reconocer responsabilidades, capacidad de actuación para la garantía de las condiciones laborales de los trabajadores, luego firman y fijan limitaciones en la negociación y no hacen nada si esos incrementos legalmente considerados y legítimamente aprobados por los trabajadores no se producen y denuncian el acuerdo al que han llegado trabajadores y empresa", ha criticado Sanz, quien también le ha reprochado sacar el pliego de condiciones sin saber si la denuncia "va a prosperar o no".

Repollés ha justificado que no se plantean la internalización porque todavía no ha habido tiempo para valorar el resultado de las dos Comunidades que lo han llevado a cabo como son La Rioja y Baleares, sobre todo de cara al servicio que se presta a la población.

Ha agregado, además, que tendrían que encargarse de la adquisición mantenimiento, rotulación y preparación de los vehículos y subrogar a los trabajadores, cuando la categoría de médico de emergencias sanitarias no se encuentra recogido en la Sanidad Pública y generaría un "serio problema para poder abastecer a los soportes vitales de los sanitarios correspondientes".

Por otro lado, la consejera ha respondido a otra pregunta del diputado del PP Jesús Fuertes sobre el apoyo a las farmacias del medio rural por las dificultades que atraviesan para su sostenibilidad, especialmente en los municipios de menos de 500 habitantes, donde, ha recordado, hay 123 de los 733 dispensarios con que cuenta Aragón, mientras que otras 233 están en localidades de menos de 1.500 vecinos.

Fuertes ha instado al Gobierno de Aragón a que no abandone a estas farmacias y que remuneren los servicios de urgencia que realicen o la prestación de los sistemas personalizados de dispensación de medicamentos.

Repollés ha reconocido que las farmacias son "colaboradores indispensables" en el mantenimiento del medio rural y ha destacado la "colaboración magnífica" que tiene el Ejecutivo con los colegios de farmacia, así como la labor que realizan estos establecimientos en el seguimiento de pacientes crónicos, la dispensación de los medicamentos y la colaboración durante la pandemia de covid en la realización de test o en el proceso de su vacunación.

Conscientes de las dificultades que atraviesan en el medio rural, la consejera ha informado de que existe una propuesta a nivel nacional de modificación del decreto por el que se establecen los márgenes de distribución y dispensación de medicamentos con un índice corrector para que estas farmacias sean sostenibles.