La DGA llama a la "responsabilidad individual" ante la subida de casos de covid en Aragón pero descarta medidas

La DGA hizo ayer un llamamiento a la "responsabilidad individual" ante el repunte de casos de coronavirus, aunque descarta medidas adicionales para frenar la curva, que deja más de 9.300 contagios en el último mes y un creciente número de ingresos hospitalarios, con diez pacientes en uci y 174 en planta. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, aseguró al término del Consejo de Gobierno que "ya no sirve otra cosa". Señaló, no obstante, que tanto el sistema sanitario como las instituciones tendrán que estar "vigilantes" ante cualquier elemento que pueda invitar a la preocupación, como la irrupción de nuevas variantes, y, en función de la evolución, "tomar las medidas oportunas".

La también portavoz del Gobierno incidió en la necesidad de que cada cual ayude con su comportamiento a que la situación sea "más llevadera". "Tenemos que analizar con quién nos rodeamos, si vamos a estar con gente desconocida o si vamos a tener contacto con personas vulnerables. Lo idóneo es seguir manteniendo la distancia de seguridad y las medidas higiénicas para prevenir contagios", destacó.

En este sentido, reconoció que "hay muchas ganas de volver a la normalidad", y que hay que empezar a ser conscientes de que este virus "va a vivir entre nosotros", de ahí que abogase por gestionar esta nueva fase de la pandemia –en la que se ha limitado el diagnóstico a mayores de 60 años y colectivos vulnerables– "con la normalidad que queremos y deseamos". Pérez rechazó calificar el incremento de casos e ingresos hospitalarios de octava ola, pero reconoció que el aumento que se está viviendo tras la Semana Santa no se puede obviar. No descartó, por tanto, tener que tomar medidas en caso de que el escenario empeore, aunque "en principio no estamos en esa situación".

"No hay casos graves"

En las residencias, uno de los sectores más castigados por la pandemia, el repunte se ve "con preocupación", aunque con la tranquilidad de que las vacunas están funcionando. "Van saliendo brotes, pero, de momento, no están siendo importantes en cuanto a la sintomatología. No está habiendo casos graves que requieran de hospitalización", apuntó la gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Paquita Morata.

Sí están notando más bajas entre el personal, al igual que está sucediendo en hospitales y centros de salud. El protocolo obliga a que los trabajadores se queden durante al menos cinco días en casa "aunque sean asintomáticos". Por el momento, no obstante, no están teniendo problemas para cubrir los huecos.

El cambio de estrategia del Ministerio de Sanidad ha hecho que los residentes que den positivo en covid puedan incluso recibir visitas siempre que no presenten síntomas graves y se respeten las máximas medidas de seguridad. "El caso se notifica a Salud Pública y se detectan posibles contactos estrechos. Una vez hecho se llevan a cabo las pruebas correspondientes para aislar a esa persona en caso de positivo, aunque no como se hacía antes", aclaró.

Morata confía en que el aumento de casos no vaya a más, y respecto al debate sobre la cuarta dosis, aboga por hacer estudios que midan la eficacia de las vacunas con el paso de los meses. "Quien tiene que decidir son las autoridades sanitarias, aunque por el momento no tenemos casos graves. Sigue existiendo esa protección", subrayó.

El plan de choque, sin fecha

También en materia sanitaria, la portavoz del Gobierno se refirió a la polémica con el PP por las listas de espera, aunque no puso fecha a la aprobación en Consejo de Gobierno del anunciado plan de choque del Departamento de Sanidad. Sí incidió en que una de las prioridades del Ejecutivo de Javier Lambán ha sido y es el fortalecimiento de los servicios públicos. "No son opiniones, sino datos", expuso Mayte Pérez, al tiempo que destacó la "compleja" situación que se ha vivido por la covid.

"Creo que todavía no hemos hecho la catarsis necesaria tras dos años de parálisis en absolutamente todo a consecuencia del impacto de la covid y sus variantes", agregó. A su entender, la aparente mejora de la situación hará que esa prioridad política se traduzca en "una mejora cotidiana y ordinaria de la gestión sanitaria".