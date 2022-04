Qué hacer este puente de mayo en Zaragoza (más allá de C. Tangana): de Diego Peña a Zinentiendo

Tras la suspensión de los dos conciertos que Pablo Alborán tenía previsto dar en la capital aragonesa, la agenda musical zaragozana está marcada estos días por el concierto que C. Tangana ofrecerá este viernes en el Príncipe Felipe. No hay entradas desde hace semanas para la actuación de 'El Madrileño’, por lo que es probable que si eres seguidor del artista te hayas quedado con las ganas de asistir a su concierto. Pero no pasa nada. Zaragoza ofrece para este puente de mayo numerosos planes para jóvenes. A continuación recopilamos algunas de las propuestas más destacadas.

Monólogos de Diego Peña

Diego Peña lleva veinte años haciendo reír y sorprendiendo al público en cada actuación. El cómico zaragozano actúa entre el 28 de abril y el 8 de mayo en el Teatro del Mercado de la capital aragonesa. ‘20 años haciendo el loro’ es el título del espectáculo que recopila los mejores momentos de su carrera, en los que se incluye 'sketches', música y monólogos actualizados con alguna que otra novedad y, probablemente, alguna colaboración. Este puente ofrece funciones en los siguientes horarios: jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril a las 20.00; domingo 1 a las 19.00 y lunes 2 a las 20.00 h.

El humorista aragonés, Diego Peña, en el patio de butacas del Teatro Principal de Zaragoza. Guillermo Mestre

Zinentiendo

Del 1 al 15 de mayo se celebrará en Zaragoza el festival Zinentiendo, una muestra de cine referente en todo el país que proyecta largometrajes, cortometrajes, documentales y contenidos de temática LGTBQI (lésbica, gai, trans, bisexual, ‘queer’ e intersexual). La cita pretende, en su XVII edición, ampliar las disciplinas que abordan la temática LGTBQI a otros formatos como talleres, pasacalles y teatro. Está organizada por el colectivo Towanda, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. El pistoletazo de salida de la muestra será el domingo 1 de mayo a las 18.00 con la fiesta de inauguración en El Plata.

Sara Fernández, Víctor Solano y María Antoñanzas en la presentación de Zinentiendo. Miguel C. García

Fiesta del cine

Y si estás pensando en ver alguna de las películas que se emiten actualmente en cartelera, quizá sea buena idea que esperes unos días, ya que la Fiesta del Cine volverá los días 3, 4 y 5 de mayo (martes, miércoles y jueves) en su edición número dieciocho, con entradas reducidas a 3,50 euros después de dos años sin celebrarse por la pandemia de coronavirus. Para participar en la Fiesta del Cine se requiere acreditación previa en la web fiestadelcine.com, excepto los mayores de 60 y menores de 14 años que no la precisan.