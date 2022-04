Suspendidos los dos conciertos de Pablo Alborán en Zaragoza

Pablo Alborán se ha visto obligado a posponer sus conciertos de los días 27 y 28 de abril (hoy y mañana) en el Auditorio de Zaragoza ante los problemas de garganta que presenta el artista malagueño, según un comunicado hecho público por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las nuevas citas ya han sido reprogramadas y tendrán lugar los días 29 y 30 de mayo. Las entradas vendidas para el miércoles 27 de abril serán válidas para el 29 de mayo y las adquiridas para el jueves 28 de abril serán válidas para el 30 de mayo.

Quienes deseen devolver las entradas adquiridas vía web deben escribir a taquilla@zaragozacultural.com adjuntando las entradas recibidas al realizar la compra.

Las entradas adquiridas en las taquillas del Auditorio serán devueltas en el mismo lugar.

El ‘show’ se divide en dos partes: una en solitario, con la única compañía del piano o la guitarra, y el resto junto a sus músicos. "En cierto modo, es volver al pasado, a mis orígenes, cuando estaba cara a cara con los espectadores", reflexiona el intérprete.

A sus 32 años –cumple 33 el 31 de mayo–, Alborán ha protagonizado una carrera ligada al éxito desde sus inicios. Cinco discos con ventas millonarias –el último, ‘Vértigo’, vio la luz en 2020–, diversas nominaciones a los Grammy y Grammy Latinos –ninguna culminada con triunfo–, e incluso un Premio Goya en 2016 a la mejor canción por su contribución a la película ‘Palmeras en la nieve’, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de la escritora montisonense Luz Gabás... "He tenido el privilegio de haber cumplido muchos sueños y de seguir cumpliéndolos. He tenido mucha suerte, pero también he trabajado muchísimo para alcanzar mis objetivos. Quiero seguir buscando la manera de aprender y cumplir esas metas y esos sueños que todavía me quedan. No quiero dejar de hacerlo jamás", proclama.

El cantante ha comunicado a través sus redes sociales el aplazamiento de los conciertos que tenía previsto dar este miércoles y jueves en Zaragoza. En la publicación confiesa sentirse "muy muy triste" por ello, y admite que "le da mucha rabia no haber podido avisar antes", al tiempo que pide disculpas por las molestias ocasionadas.