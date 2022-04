Álvaro Redondo: "Pese a los malos tiempos y los problemas el agricultor quiere invertir y mejorar su explotación"

Álvaro Redondo es director general de Zeppelin Maquinaria, una empresa aragonesa con clara vocación internacional y con amplia presencia en Latinoamérica y Europa. Fabrica y comercializa "una gama de maquinaria que es única en el sector" y que podrá verse en los cuatro expositores con los que esta firma zaragozana participa en FIMA. "Creemos que puede ser la participación con más máquinas que haya habido en el certamen", señala Redondo que matiza que su oferta de equipos (de hasta 130 caballos) es "impresionante y muy divertida". El "cuarte general" de Zeppelin Maquinaria está situado en Plaza, donde la firma cuenta con 3.000 metros cuadrados, a los que se suman los 7.000 metros cuadrados que ocupan los almacenes principales situados en polígono industrial de Malpica, que disponen de siete muelles de carga con los que la empresa dispone de una destacada capacidad logística. Su plantilla está formada por unos 50 trabajadores.

Después de los cambios obligados por la situación sanitaria ya está aquí FIMA 2022. ¿Llegar a este momento ha exigido un trabajo más complicado que en otras ediciones?

Se han unido dos focos de tensión. Uno, la propia organización de la feria y el otro la organización de una feria en tiempo de pandemia, una situación sanitaria que ya amenazó con suspender la edición de 2020 y que ha obligado al cambio de fechas en esta edición. Eso por supuesto ha conllevado bastante cambios y el trabajo ha sido el doble, porque hubo que organizar una feria normal y después modificarla e intentar llegar a un entendimiento con todas las partes implicadas para que se celebrara.

Algunas de las más conocidas marcas no estarán en esta edición quizá porque el cambio de fechas ha trastocado su calendario o porque hay firmas que están reconsiderando su estrategia comercial y la presencia en ferias ha dejado de ser prioritaria. ¿Estas ausencias son coyunturales o cree que son una tendencia de futuro?

Es tan coyuntural que, en mi opinión, ninguno de esos motivos son ciertos. La razón por la que no vienen algunas empresas es porque no tienen material que presentar. El problema es industrial, de falta de componentes y de piezas, de falta de logística suficiente para atender al mercado. Es entendible que no vas a acudir a una feria y ni tan siquiera vas a hacer una campaña comercial, sea marketing digital o de cualquier otro tipo, si no vas a tener garantizado el suministro. Esto se veía ya desde el inicio de la organización de la feria, en abril de 2020, porque Asia se cerró y no se ha podido recuperar el suministro de piezas, y no hablo solo de de componentes electrónicos, sino de hierro, chapa, acero, plástico. Todos sabemos además lo volátiles que están los precios, tanto que incluso estamos haciendo tarifas ahora que no sabemos si en una semana van a valer. En un escenario tan cierto quizá lo más fácil es reducir este tipo de gastos. No es desde luego una estrategia comercial, porque como se verá en la próxima edición, estas empresas querrán estar en la FIMA y querrán tener los espacios más grandes. Estamos a menos de dos años para verlo.

¿Cómo está funcionando el mercado de maquinaria en este contexto de incertidumbre?

Yo hablo por Zeppelin y nuestra marca a nivel de exportación no solo no ha bajado en ventas sino que incluso ha subido, tanto en Francia como en Portugal, ahora además estamos entrando en Italia o en Polonia… Es cierto que en países más alejados se ha cortado un poco la buena dinámica que llevábamos, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia, pero las cifras globales son superiores a las del pasado año y eso teniendo en cuenta que no tenemos todo el material que nos están pidiendo por la falta de suministros y la imperfección de la logística que hay en estos mometnos.

Entonces, y a pesar del complicado momento, ¿hay ánimo inversor por parte de los agricultores?

Mercado hay y el agricultor, sea del sector que sea aunque los tiempos son muy malos y tiene muchos problemas, está trabajando y quiere invertir en su explotación y en producir mejor.

¿Qué busca el profesional en estos momentos en el mercado de maquinaria?

Destacaría especialmente el interés por la maquinaria que se utiliza para contrarrestar la producción de elementos químicos. Por ejemplo, dado que no se puede utilizar glifosato en la viña y los frutales que es lo que mata las malas hierbas, esa hierbas hay que eliminarlas ahora con medios mecánicos.

Como directivo de una empresa expositora y miembro del comité organizador, usted se daría por satisfecho en FIMA sí...

Me daría por satisfecho si los profesionales, si todos aquellos que realmente tienen interés por estar informados por las últimas tendencias y las últimas noticias de este sector tan importante vinieran a FIMA para intercambiar opiniones. El campo está en armas, recientemente ha habido mucha protesta y seguirá así porque esta muy afectados por la PAC y los altos costes de producción, así que hay que ser profesional para seguir en el sector. Si eres profesional y vienes a la Feria yo personal y profesionalmente me doy por satisfecho. No es un tema de vender y comprar maquinaria, nosotros consideramos FIMA como un gran congreso profesional en el que hay que estar porque venimos en un momento muy duro, seguimos en un momento durísimo y vamos hacia una situación de incertidumbre. El que sea alguien en este sector tiene que venir a la feria, no digo ya a comprar, sino a intervenir, a hacerse oír, a hablar con otros profesionales y entre todos hacer piña y sacar conclusiones para que el sector pueda seguir adelante. FIMA llega en un momento muy oportuno para todo eso.