"Nuestra obligación es volver a Ucrania y levantar el país entre todos"

Arturo Rambla hizo las maletas y metió a su familia en el coche de forma casi precipitada para salir corriendo de Kiev. “Mis vecinos me decían que a dónde iba, que si estaba loco. Esa noche empezó la invasión, y ahora me dicen que qué razón tenía”, señala. Este empresario zaragozano lleva más de 20 años viviendo en Ucrania. Ahora inicia una nueva etapa en la capital aragonesa, aunque espera que sea corta, porque ya piensa en volver: “Estamos moralmente obligados a regresar al país y levantarlo, es la instrucción que tenemos del presidente Zelenski, que se ha comportado de manera valiente y humana”.

Junto a su mujer (Natalia) y sus hijos (Nikita y Álvaro, de 10 y 20 años), Arturo Rambla se ha instalado de momento en casa de su madre, en el centro de Zaragoza. Confía en encontrar un trabajo pronto y buscar un piso en alquiler. De momento, sus hijos ya van al colegio, el mayor juega a fútbol… Sabe que ellos son “unos privilegiados” porque están “en casa”, pero cree que el trato que se está dando a los refugiados es, en general, “excepcional”.

Ellos ya se van asentando, aunque sin perder de vista Ucrania. “La gente lo ha pasado muy mal, durmiendo en los sótanos durante días sin apenas comida y bebida”, apunta. Ahora, las noticias que le llegan de Kiev hablan de que “todo está más tranquilo” y que desde hace dos semanas hay “una buena voluntad de aparentar normalidad”. Le cuentan que “se sale a tomar un café”, que “se están intentando abrir los restaurantes”… No obstante, no se atreve a pronosticar un final a la guerra: “Cada vez que me lo preguntan tengo una intuición nueva… Siempre pasa algo al día siguiente y cambia la situación”.

Su negocio (la importación y exportación de productos alimentarios de alta gama) se ha quedado congelado, y sabe que “van a venir momentos económicamente complicados”, ya que cuando termine la guerra la prioridad de la población no va a ser comprar alimentos ‘premium’. “Pero es nuestra obligación volver a Ucrania cuando podamos, porque el país es de todos y hay que levantarlo entre todos. Nuestra obligación es echar una mano, así que cuando veamos cierta tranquilidad, volveremos a arrimar el hombro”, insiste.

En su opinión, esto será lo que harán “el 98% de los ucranianos que han venido”. “El otro 2% igual se queda un tiempo si consiguen un trabajo y un sueldo, pero al final se darán cuenta de que en España si no tienes casa en propiedad, con ese dinero no se vive”, augura.