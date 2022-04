El coste laboral por trabajador en Aragón en 2021 fue de 31.598 euros al año

El coste laboral medio anual por trabajador de las empresas aragonesas en 2021 se situó en 31.598,67 euros, cerrando el año con una subida del 7% respecto a 2020 y del 4% en el último trimestre. Así lo refleja la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que CEOE Aragón ha tomado como base para realizar un informe sobre esta evolución.

En el conjunto de España, el coste laboral para las empresas era de 32.686,44 euros por trabajador, un 5,9% más que en 2020 y con un incremento del 4,4% en el cuarto trimestre, informa la Confederación empresarial en una nota de prensa. El coste laboral por trabajador y mes se situó en el cuarto trimestre en 2.806,26 euros en Aragón y de 2.874,61 en el conjunto de España.

Por su parte, el coste laboral medio por hora efectiva de trabajo era el año pasado de 21,02 euros en Aragón y 21,73 euros en España, siendo Aragón la sexta Comunidad Autónoma española por este concepto y situándose Madrid y País Vasco a la cabeza y Extremadura y Canarias como las de menor coste.

Por sectores de actividad, los mayores costes laborales se dan en la Industria, seguida por la Construcción y los Servicios. Sin embargo, son estos últimos los que experimentan el mayor crecimiento interanual (7,4%). Los costes laborales en Construcción son superiores a la media de España en Aragón, mientras que se sitúan por debajo en Industria y Servicios. En todos ellos, los costes laborales han crecido en 2021 tanto en Aragón como en el conjunto de España.

Un análisis temporal más amplio, entre 2010 y 2021, refleja una evolución de moderadas subidas y bajadas de los costes laborales hasta 2018, con crecimiento constante del coste por hora trabajada. En 2019, la subida fue mayor (un 3,5 % por trabajador y mes, y un 4,5 % en la métrica por hora trabajada).

El año 2020 rompió este progreso. La irrupción de la pandemia, con las restricciones de actividad, aumento de las bajas laborales y ERTE, redujo un 3,4% los costes por trabajador, mientras que el coste por hora crecía un 2,9%.

El aumento de las horas trabajadas en 2021 ha rebajado el incremento del coste por hora a un 0,3% el pasado año, pero con el citado aumento del 7% en el coste por trabajador para las empresas. En el periodo comprendido entre 2010 y 2021 se ha producido un crecimiento total del 11,7% de los costes laborales por trabajador, de un 7,3% del coste por hora y un descenso del 4% del número de horas trabajadas.

En el mercado laboral aragonés cada vez se trabajan menos horas pero con un mayor coste para las empresas, algo que sin una ganancia de productividad equivalente puede generar problemas. El Coste Laboral incluye todo lo que paga la empresa (o empleador) por el trabajo de sus empleados (31.598,67 euros de media el año pasado), explica la citada nota.

En Aragón en 2021, el 73,6 % de ese coste correspondió a costes salariales, es decir, salario bruto recibido por el trabajador con pagos extraordinarios y atrasados (23.247,87 euros).

El 26,4 % restante está compuesto por otros costes no salariales, que la empresa paga, pero el trabajador no percibe como salario. De ellos, el 2,7 % corresponde a percepciones no salariales: por incapacidad temporal, desempleo parcial, despido...

Pero su mayor componente son las cotizaciones sociales obligatorias, que el 2021 supusieron el 24,1 % del coste laboral para las empresas de Aragón. Al conjunto de costes laborales hay que restarles el 0,4 % que sumaron el total de bonificaciones y subvenciones a la Seguridad Social en 2021.