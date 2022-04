Más de 3.600 pacientes del registro de cirugía oncológica de Aragón fueron intervenidos en 2021

En 2021 fueron intervenidos 3.615 pacientes del registro de cirugía oncológica en Aragón, una cantidad superior a la de 2020 (3.275) y a la de 2019, en época prepandemia (2.798). Así lo aseguró este viernes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en respuesta a una pregunta planteada en las Cortes por la diputada Ana Marín, del PP, sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo autonómico para la "atención prioritaria y urgente" de pacientes pendientes de una operación de cirugía oncológica.

En su exposición, Marín recordó que en el plan de abordaje de las listas de espera quirúrgicas que se presentó a principios de diciembre de 2020, el objetivo era que a 31 de diciembre de ese año no habría pacientes pendientes de intervención de cirugía oncológica con una demora superior a 30 días. "Como no lo pudo cumplir -dijo-, su siguiente compromiso (recogido en la actualización del documento) ha sido para finales de 2022". Algo que, en su opinión, refleja "inacción": "El 31 de diciembre de 2020, los pacientes pendientes eran 86" y un año después, había 82, pero el 28 de marzo de 2022, ese número de pacientes era de 96. No solo no se ha bajado, sino que, por desgracia, ha aumentado".

En este sentido, Repollés aseguró que en julio de 2012, el 40 % de los pacientes oncológicos pendientes de una intervención había superado el tiempo de garantía, "dos de cada cinco", concretó, mientras que en febrero de 2021, y tras un año de pandemia, esa cifra es "menor". Es decir, aseguró la consejera, "el 70 % de los pacientes es atendido en menos de 30 días".

En febrero de 2022, el dato "es algo inferior y seguimos dando respuesta a siete de cada 10 pacientes, y mantenemos un margen de mejora": "Estamos trabajando en la buena dirección y de ahí que sigamos convencidos del valor del plan de abordaje de las listas de espera, actualizado recientemente", con la priorización como eje central.

Por otra parte, también como respuesta a una pregunta del PP, la consejera anunció que el nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario urgente terrestre en Aragón se publicará a finales de este mes de abril.