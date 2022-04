Los agricultores aragoneses ven escasas las medidas para frenar el alza "descontrolada" de sus costes

El plan de choque aprobado por el Gobierno para responder a la crisis derivada de la invasión de Ucrania contiene además un paquete de ayudas de 430 millones de euros para el sector agrario. Actuaciones que en opinión de los agricultores y ganaderos se quedan cortas para el alza "descontrolada" de los costes de producción.

Lo recordó ayer la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) , que señaló que los 20 céntimos por litro de gasóleo que recuperaron desde ayer los profesionales del sector -en 2021 se consumieron 1.558,9 millones de litros- es una "medida muy escasa para la magnitud del problema". Porque, como recordó la organización, a la asfixia económica, derivada de lo escasos márgenes de rentabilidad que atraviesan las explotaciones desde hace tres años, se ha sumado un encarecimiento del 105% del combustible en apenas cuatro meses, a lo que hay que sumir el incremento del precio de los fertilizantes y la semilla, que han convertido la última siembra de cereal en la "más cara de la historia".

UAGA, que insistió en que los agricultores y ganaderos no pueden repercutir estos aumentos en sus productos, lamentó además la inconcreción del destino de los 193 millones de euros (que cuenta con fondos de la reserva de crisis de la PAC) que llegarán en forma de ayudas al sector. Por eso, avanzó, los equipos técnicos de la organización están estudiando el contenido del decreto para presentar una serie de propuestas que conduzcan a un mejor reparto de las ayudas previstas, "pero siempre con la premisa de que vayan destinadas exclusivamente a las personas que ejercen profesionalmente la actividad agraria".

Efectos del paro del transporte

Mientras, la industria alimentaria aragonesa ha comenzado a recobrar "cierta normalidad" con el envío de sus pedidos, después de que durante las dos semanas anteriores tuvieran que hacer frente a una "situación muy complicada" debido a los paros del transporte convocados desde el día 14 de marzo. Pese a ello, el sector insiste en que las dificultades todavía persisten, especialmente en aquellos territorios como los del sur y el norte de España, en los que la protesta está teniendo una mayor repercusión.

Así lo corroboran en Pastas Romero, empresa familiar con sede en Daroca dedicada a la producción de pastas alimenticias, cuyo responsable de logística-comercial, Javier Romero, reconoció que la situación parece ir volviendo a la normalidad "poco a poco", aunque todavía es complicado enviar pedidos a País Vasco, Andalucía y Galicia. Pero reconoció que las dificultades no son las mismas que las que la firma ha tenido que sortear durante las dos semanas anteriores, en las que incluso llegaron a salir la mitad de los pedidos y en la que no llegaban algunos suministros, como lo cartones para embalaje. A pesar de ello, la fábrica no tuvo que parar la producción.

También ha sentido Pastas Romero el nerviosismo de los consumidores, que ante el temor a un posible desabastecimiento se lanzó a acaparar alimentos, lo que llegó incluso a "duplicar e incluso triplicar" las ventas de esta marca en los supermercados.