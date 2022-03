La iniciativa ‘Aragón en marcha’ se reactiva para canalizar la ayuda al pueblo ucraniano

Gobierno y agentes sociales reactivaron ayer la iniciativa ‘Aragón en marcha’ –impulsada durante las peores semanas de la pandemia ante las dificultades para conseguir material sanitario–, para canalizar la ayuda y las muestras de solidaridad con el pueblo ucraniano. El Ejecutivo autonómico firmó un acuerdo con los máximos responsables de CEOE-Aragón, Cepyme, CC. OO. y UGT con vistas a recaudar fondos y financiar proyectos de entidades sociales para ayudar tanto a los ucranianos que siguen en su país como a los que han llegado estas semanas a la Comunidad.

La idea, según apuntó la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, es que las aportaciones que haga la sociedad aragonesa permitan «invertir allí» y ayudar a las entidades que están trabajando sobre el terreno.

Las que se reciban por parte de empresas y trabajadores en la rebautizada como ‘Aragón en marcha con Ucrania’ a través de la cuenta bancaria habilitada en colaboración con la Fundación CAI se centralizarán en el Comité de Emergencias de Aragón, del que forman parte la propia DGA, el Ayuntamiento y la Diputación de Zaragoza, el Consistorio oscense y la Fundación Aragonesa de Solidaridad, que aglutina a la mayoría de las entidades de cooperación.

Será en este organismo donde se decidirá qué proyectos se financiarán, cuánto dinero pondrá cada institución y a qué iniciativas irá a parar, según precisaron desde la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales. Una vez terminado el plazo de presentación, la previsión es que los proyectos a financiar se conozcan esta misma semana. Desde el Ejecutivo autonómico recordaron que, durante los primeros meses de

la pandemia, ‘Aragón en marcha’ logró recaudar más de seis millones de euros, siendo esencial para la compra de equipos de protección individual y respiradores.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, defendió que el Comité es «bueno conocedor» de aquello que más útil puede resultar en estos momentos al pueblo ucraniano. «El Gobierno está respondiendo a la situación en la medida de sus posibilidades, como en lo más urgente e imperativo desde el punto de vista ético y moral, que es organizar bien la acogida de los refugiados», señaló.

El líder autonómico aseguró que han llegado muchos, que «van a seguir viniendo más» y que en Aragón «han de encontrarse como en su casa». En este sentido, afirmó que su Ejecutivo no se va a olvidar de los aragoneses ni del tejido productivo. «Hemos anunciado ya algunas medidas y seguiremos tomando algunas más», dijo antes de dar las gracias a los agentes sociales por seguir estando «a la altura de las circunstancias».

«Poco margen» de rebaja

El presidente aragonés insistió en que su Gobierno complementará hasta donde pueda las medidas que el Ejecutivo central apruebe. Y respecto a la posibilidad de ser más eficiente en el gasto, subrayó que, aunque se está actuando a este respecto, «mucho más allá no se puede ir». Lambán reiteró que la actual financiación autonómica es insuficiente, sobre todo a la hora de afrontar situaciones excepcionales como la pandemia o la guerra en Ucrania. «No es que tengamos un escaso margen para eliminar gastos, es que tenemos una manifiesta insuficiencia de recursos para hacer frente a nuestras obligaciones», manifestó.

Lo mismo dijo a la hora de valorar una posible rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como reclamaba la CEOE. «Estamos dispuestos a estudiar todo lo que se nos plantee. Ya anuncié bonificaciones a las familias que acojan niños ucranianos, pero no es que no tengamos margen para rebajar ingresos, es que tenemos un problema muy serio para atender lo corriente, necesidad importante ahora y que en los próximos meses va a ir in crescendo», expuso.

Tanto él como los agentes sociales se reunieron minutos antes de firmar el acuerdo solidario con Ucrania con la consejera de Economía, Marta Gastón. Aunque el Ejecutivo no actualizó el número de personas y empresas afectadas por los ERTE, Lambán prometió que van a estar «al pie del cañón» viendo cómo evoluciona la realidad diaria.