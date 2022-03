La alimentación encara una semana decisiva expectante ante una mejoría de la situación

La agroalimentación aragonesa -desde la producción hasta la distribución, pasando por la transformación- continúa haciendo frente a las "enormes dificultades" que el paro del transporte está provocando en su actividad diaria. Y aunque con prudencia y reconociendo que es imposible hacer previsiones ante un escenario tan imprevisible, el sector encara los efectos de la tercera semana de huelga con la expectativa de "una cierta mejoría de la situación". Una previsión que basan en el menor número de camioneros en las protestas, en la "sensación" de que algunos huelguistas comienzan a deponer su actitud o en la certeza de que los piquetes han desaparecido de centros neurálgicos como el Puerto de Tarragona, que, al menos ayer, volvía a recuperar cierta normalidad.

Con esa expectativa afronta los próximos días la empresa zaragozana Tereos, situada en el barrio del Picarral de la capital aragonesa, donde produce -a partir del maíz- almidón, glucosa y dextrosa para los sectores del papel, de la alimentación y farmacéutico y en la que el paro del transporte se ha dejado sentir en la producción y en la ventas.

"Durante las dos semanas pasadas hemos perdido un 15% de las ventas por la imposibilidad de realizar los transportes y, en consecuencia, hemos tenido que reducir la producción un 10%", explicó ayer el director general de la planta, Javier Pemán. El destino más complicado ha sido Murcia, pero Tereos también ha tenido complicado el envío de sus pedidos a Cataluña y Castilla y León. "De algunos destinos ni siquiera venían a cargarnos", detalló.

Lo que no ha sufrido Tereos ha sido problemas para abastecerse de su materia prima principal. "Todo nuestro suministros procede de Aragón y del sur de Francia, por lo que no hemos tenido dificultades de abastecimiento", aseguró Pemán, que reconoció, sin embargo, las complicaciones para obtener algunos insumos como madera o componentes químicos para su proceso productivo.

"Durante estas dos semanas hemos vivido momentos de mucha dificultad, incluso de angustia", reconoció el director general de Tereos, que confió en que, como apuntan las expectativas, la situación vaya volviendo durante los próximos días a la normalidad. "Pero habrá que ir viéndolo día a día", matizó.

"El suministro se normaliza"

En las fábricas de piensos también han comenzado a detectar que "el suministro de materias primas se está normalizando", señaló ayer el presidente de la Enrique Bascuas, presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos de Aragón y gerente de la empresa Ars Alendi, que, sin embargo, no ocultó cierto escepticismo. "En el Puerto de Tarragona se está trabajando con normalidad, pero no se sí la situación va a mejor porque muchos camiones por la carretera no se ven", afirmó.

De hecho no todos los repartos se están realizando con facilidad. El pienso a granel, explicó Bascuas, llega sin problemas hasta las explotaciones ganaderas en camiones cubas. Más dificultad encuentran estas industrias para transportar aquella mercancía que se comercializa en sacos ya que para ello son necesarios vehículos paletizados "y esos no están llegando", señaló Bascuas.

El presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos de Aragón reconoció que las empresas de la Comunidad están recibiendo las materias primas que necesitan para la fabricación de los piensos, pero reconoció que la actividad esta rodeada de dificultades. Y también, "con mayor o menor medida" -destacó- las industrias de la región han tenido que realizar lo que se conoce ‘nutrición de supervivencia", que no es otra cosa que reformular piensos para, nutricionalmente, mantener al ganado con vida, una situación a la que se ha visto abocadas estas compañías "por la poca materia que llega a las fábricas", según señalaron fuentes de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac).

Desde las compañías de distribución que operan en Aragón se insistió, como se ha reiterado desde el mismo día que comenzaron los paros del transporte, que el abastecimiento está asegurado. Responsables de supermercados e hipermercados de las distintas enseñas afirman que aunque pueden faltar algunas marcas y en momentos muy puntuales, no faltan alimentos en los lineales.