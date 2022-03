Semana crucial en el transporte ante unos paros que amenazan la actividad industrial

Con la advertencia de muchas industrias de que tendrán que parar su producción si no les llega materia prima y la negativa de parte de los transportistas a mover sus camiones hasta que el Gobierno no les garantice por ley que no trabajarán a pérdidas comienza otra semana difícil para un normal funcionamiento de la actividad económica.

Ante la disyuntiva de un Comité Nacional del Transporte por Carretera –la patronal que tiene la representatividad del 85% del sector y que da por bueno el acuerdo alcanzado con el Gobierno– y una Plataforma Nacional en Defensa del Transporte que lo considera insuficiente, hoy muchos autónomos y pequeños transportistas se verán en el dilema de no saber qué hacer.

«La gente se está empezando a poner nerviosa. Las empresas para las que suelen trabajar les dicen que o arrancan o van a poner otros camiones a hacer los portes», reconoció Santiago Ramos, miembro de esta Plataforma y convocante de la concentración en apoyo a los transportistas que tuvo lugar ayer en Tarazona. «A los compañeros hay que hacerles entender que si llevamos 14 días de paro hay que aguantar. Y de minoría nada», aclaró. Según sus estimaciones, en Tarazona hay un 15% de empresas logísticas. «El resto, el 85% somos autónomos y los que hacemos el transporte», destacó.

La concentración de ayer en Tarazona, así como las protestas protagonizadas por camioneros en distintos puntos de Andalucía, evidencian que el conflicto persiste, que hay muchas cargas de mercancías retenidas y que como no se desbloquee puede ser una amenaza para el funcionamiento de otros sectores productivos. Empresas de la industria del aluminio y también de la alimentación ya han advertido de que la falta de suministro podría obligarles a parar ya esta misma semana.

Mientras tanto, Manuel Hernández, presidente de la Plataforma que mantiene los paros, ha pedido otra reunión al Gobierno central para reclamar una ley que prohíba trabajar por debajo de costes. Insiste en que no demandan «dinero ni subvenciones» sino que «se proteja a miles de familias» que viven del transporte.

Por otra parte, la asociación del pequeño transporte aragonés, Tradime, la de mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasán) y el sindicato vasco Hiru han decidido también en asambleas este fin de semana mantener los paros hasta que se le dé una solución al sector.

Hoy en Zaragoza, la Plataforma volverá a protagonizar otra marcha de protesta de camiones desde la Ciudad del Transporte.