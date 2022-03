Agresión en el centro de salud: "No piensas en si tienes miedo o no, solo en reducir al atacante"

"Cuando te encuentras en una situación así no piensas en si tienes miedo o no, solo en que debes actuar y reducir a esa persona para que no ocurra nada peor". Quien habla así es uno de los sanitarios del centro de salud Univérsitas que fue agredido el pasado viernes.

El lunes volverá a trabajar, las lesiones no se lo impiden, y lo hará "sin temor, con normalidad" porque, "tristemente", está acostumbrado, como la mayoría de sus compañeros, a lidiar con situaciones conflictivas. "En varias ocasiones hemos necesitado la presencia policial por problemas no tan graves", explicó. Entiende "el malestar y la frustración" de pacientes y usuarios "por la situación del sistema", pero esto no justifica "que la ansiedad rebote en los profesionales". Cree que este tipo de actitudes no deben quedar impunes y ha denunciado lo ocurrido. El revuelo que se generó llevó a pulsar el 'botón del miedo' para que acudieran personas de refuerzo. El Colegio de Enfermería y los sindicatos Satse y Atención Primaria Fasamet condenaron lo sucedidoy reclamaron más medidas de seguridad.

Los hechos acaecieron el pasado viernes cuando un hombre de 42 años, identificado como S. R., fue detenido por agredir a tres sanitarios del centro de salud Univérsitas de Zaragoza y destrozar la sala de analíticas después de que los profesionales no le dejaran acompañar a su hijo de 14 años mientras le extraían sangre. El individuo fue inmovilizado y estabilizado en el suelo por siete trabajadores del consultorio, de los que agredió a tres, un enfermero, una médica y una fisioterapeuta, con mordiscos y retorciéndoles un brazo y una pierna, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional y testigos presenciales. Los profesionales consiguieron administrarle un sedante intranasal antes de que llegara la Policía Nacional y lo detuviera. El hombre, que carece de antecedentes penales, está acusado de un delito de daños y otro de atentado a la autoridad. El sábado pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos.