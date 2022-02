Enfermeras y fisioterapeutas denuncian la falta de recursos, medios y profesionales

Las enfermeras y los fisioterapeutas aragoneses se han concentrado este martes a las puertas del hospital Miguel Servet de Zaragoza ante, según han indicado, la "extrema gravedad" de la salud de los los hospitales aragoneses. Con el lema 'Por la salud de nuestros hospitales', el colectivo denuncia que han sufrido un "engaño" por parte de las administraciones públicas ya que no están destinando los recursos, medios y profesionales necesarios para garantizar una atención sanitaria de calidad.

Desde Sindicato de Enfermería Satse, que ha sido el organizador de la protesta a nivel nacional, han insistido en lo perjudicial que puede ser para los pacientes la demora que existe para acceder a una prueba diagnóstica o para una intervención quirúrgica. También han subrayado que hay servicios especialmente sensibles, como urgencias, que viven situaciones de colapso.

"Los profesionales tenemos que estar unidos porque tras dos años soportando unas condiciones deplorables de trabajo y una falta de atención y previsión por parte de nuestro políticos, vemos que no se ha hecho nada, que no se ha avanzado y que los dos años que hemos estado peleando contra el virus no están revirtiendo en mejorar el sistema sanitario. Cada vez está más deteriorado", ha señalado, Susana Navarro, responsable sindical del hospital Miguel Servet.

Los fisioterapeutas aseguran que es necesario que se dote a la sanidad de más profesionales. "Las recomendaciones de la Unión Europea es que haya un profesional por cada 1.000 pacientes, en España hay una décima parte y en Aragón todavía menos", ha asegurado la fisioterapeuta Pilar Yagüe, representante de la Junta de Personal de la administración general de la administración pública del sindicato Satse. Además, ha añadido que las funciones de estos profesionales se han visto incrementadas por la covid ya que los pacientes en UCI necesitan trabajar con fisioterapeutas, al igual que los que sufren covid persistente.

Denuncian que los políticos improvisan

"No existe la programación a futuro sino la improvisación. Ola tras ola, la falta de previsión ha puesto en riesgo la salud de los ciudadanos, del sistema sanitario y de los profesionales ya que en el hospital lidiamos no sólo con el virus sino también con la rotación de puestos, la inestabilidad en los contratos, la sobrecarga asistencial permanente, y la violencia verba y física en nuestros puestos de trabajo", han expresado desde el sindicato a través de un manifiesto.

Defienden que estudios nacionales e internacionales concluyen que la ratio segura es la de entre 6 y 8 pacientes por cada profesional en planta y sin embargo, han asegurado que en Aragón están hasta con 30 enfermos. "Exigimos soluciones y nadie nos va a parar hasta conseguirlas", han concluido.