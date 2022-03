Bar Ibiza, el premio de jugar 26 años al mismo número: "Nos han tocado 60.000 euros al décimo"

José Manuel Barriendos habla bajo las finas gotas de lluvia con un grupo de clientes que charlan animados en la puerta del Bar Ibiza de Zaragoza, que preside el chaflán de Conde Aranda del edificio Escolapios. El establecimiento es uno de los históricos del centro que resisten a los cierres de las crisis económicas y la última pandemia. Ha estado tras la barra desde finales de los años sesenta y hasta hace tres años, cuando al jubilarse dejó a sus dos hijos al frente del negocio, en el que llevaban ya años trabajando. Esta mañana ha vuelto con más alegría que nunca porque el número del sorteo de la Lotería Nacional que lleva jugando 26 años con su clientela ha sido agraciado con el primer premio de este sábado. "Nos han tocado 60.000 euros al décimo", ha explicado, sin dejar de sonreír.

Su lotero les ha dado la buena noticia esta mañana, cuando les ha avisado desde la administración número 50, situada lejos de allí, en la avenida San Juan de la Peña, 1, que por fin había salido del bombo el 78.167. En estos años les ha tocado alguna postura y un premio "de unos 200 euros", recordaba un cliente. En el sorteo de este sábado ha sido el número premiado con 600.000 euros a la serie. Se trata de un número fijo de punto de venta zaragozano, por lo que todas las semanas se desplazaban los dueños del bar a comprarlo. Algo que tampoco han dejado de hacer en estas casi cuatro décadas los 37 clientes que han seguido jugando año tras año y que ahora han visto recompensado el dinero gastado. Los décimos tienen un precio de 6 o 15 euros, según las semanas y esta era del de menos importe.

"Algunos se han ido muriendo, otros se cambiaban de piso, se iban a vivir lejos y ya no venían todas las semanas", ha reconocido el hostelero jubilado, aunque ha afirmado que el grueso de la lista de premiados se ha mantenido y se incorporaban nuevos. "En las crisis había alguno no te pagaba alguna semana, pero al final te decía ‘cuánto te debo", ha contado. Al final se ponían al día de las semanas sin pagar.

El número se jugaba todos los sábados y en los sorteos extraordinarios de Navidad y el Niño. El corrillo de clientes fijos que seguía al mediodía en el establecimiento tenía algo de ambiente del día del Gordo. "Estamos cerrando", ha dicho Barriendos a un señor que entraba al bar pese a ver la persiana medio bajada. "Es que nos ha tocado la lotería", le ha explicado, él daba la enhorabuena y salía.

No a todos los que estaban dentro les había visitado la diosa Fortuna, porque como pasa también en la época lotera navideña, un cliente acodado en la barra ha reconocido que nunca compraba décimos, pero ha asegurado que se alegraba por sus compañeros de tantos cafés y vermús. Allí son todos fieles al bar con solera. La idea de comprar un número fijo surgió de la clientela. "Me dijeron los clientes por qué no cogemos un número y jugamos. Yo fui a un lotero amigo y dije 'un número que sea bonito'. Me dio tres o cuatro, llegamos a un acuerdo y cogimos este", ha relatado Barriendos.

Natalia Navarro y su familia en el Bar Ibiza de Zaragoza. Heraldo.es

Natalia Navarro ha entrado con su marido y su hijo. Se habían desplazado desde Pinseque. Su padre, jubilado, que es quien compra el número, se encontraba fuera de Zaragoza y les había llamado para avisarles. Ella casi se había asustado porque al contestar al teléfono solo le oía gritar. "Pensaba que pasaba algo malo", reconoce. "Lleva muchos años comprado, los 20 años seguro", calcula. Él trabajaba por la zona y pese a estar retirado había seguido comprando. Alguna vez pensó dejarlo, por la incomodidad de tener que ir solo por el boleto, pero "le decíamos que seguiríamos jugando por él hasta que tocara", afirman.

"Hay clientes que vienen todos los días durante muchos años. No son clientes, son amigos, tenemos hasta el teléfono de muchos", ha contado el fundador. Eso se notaba en la familiaridad con la que terminaban de celebrar. Ha confesado que con estos últimos años tan duros el premio ha ido a parar a muchas personas que lo necesitan, muchos de ellos mayores. "Hay algún matrimonio que estaban fastidiados de dinero y les viene muy bien", ha dicho. "Son 10 millones de pesetas", ha añadido, para resaltar que aunque no sea un importe millonario en euros, lo es es las antiguas pesetas. "El que más y el que menos si tiene una hipoteca dicen 'más o menos me la quito", ha señalado sobre el destino del importe, para el tradicional 'tapar agujeros'. Entre los compradores hay también profesionales que trabajan en la cercana Audiencia Provincial de Zaragoza.

Entre los que han acudido al bar al enterarse, había quien ya estaba haciendo cuentas de lo que había que descontar, no tanto del dinero que habían gastado estos años, sino de la parte que se queda Hacienda en impuestos. Y empezaba el debate sobre si seguirían jugando o no al mismo número a partir de ahora.