Ensordecedora 'mascletá' alicantina bajo la lluvia en la plaza de los Sitios

Marzo es mes de fallas en Valencia. Este año, además, han regresado tras el hiato pandémico. Los mantenedores de la tradición de Las Fogueres de Sant Joan vienen de Alicante, algo más abajo, pero gracias al reciente acuerdo de intercambio cultural entre la capital alicantina y Zaragoza, han tenido a bien acercarse este sábado hasta la plaza del Pilar.

En el salón de la ciudad muestran a los zaragozanos lo que es la 'plantá' del monumento de la foguera, el desfile de Belleses del Foc d’Alacant y sus Dames d’Honor y una gran 'mascletá' de pirotecnia y estruendo en la plaza de los Sitios, en donde se estableció este sábado un riguroso perímetro de seguridad. Todo bajo la lluvia, pertinaz e intensa a ratos durante la hora de actividad desarrollada al final de la mañana; el agua, empero, no desanimó a los zaragozanos, que se reunieron masivamente para jalear la mascletá, compuesta por 80 kilos de explosivos.

Las calles de Zaragoza se han llenado de los vestidos tradicionales de la Comunidad Valenciana y los petardos han retumbado en todo el centro.

El desfile tuvo su aquél. Tres tamborileros delante; cinco cornetines atrás con las partituras enganchadas y protegidas por fundas de plástico; las damas de gala rigurosa, engalanadas bajo los paraguas multicolores... la sensación era tan berlanguiana que hubiera sido casi coherente ver aparecer a Pepe Isbert en un balcón, o escuchar la palabra 'austrohúngaro' al llegar al Coso. La caminata avivó el paso para aliviar la contingencia de la lluvia y minimizar el tiempo de corte del tráfico, sin que hubiera ningún problema logístico,

El agua tampoco afectó al arsenal preparado en el centro de la plaza. Juan Carlos García, vicepresidente del área de festejos de la Federación de Fogueres, explicaba durante el recorrido que "todos los años elegimos una ciudad de España para promocionar nuestra fiesta, y en esta ocasión la elegida fue Zaragoza, teníamos ganas de venir desde hace tiempo. Estamos impresionados con la respuesta de la gente; después de un día excelente como el de este viernes nos han tocado cuatro o cinco gotas este sábado, pero han venido a arroparnos. Por la 'mascletá' no hay que preocuparse, al no ser una lluvia muy fuerte no hay ningún problema para dispararla".

Así fue. "Señós pirotécnics, pot començá la mascletá", dijo una de las damas, y empezó la tanda de estallidos; cohetes primero, petardos después y auténticos bombazos más tarde. La traca final, de nivel pandemónium, dejó los tímpanos del respetable bailando la conga. "No sé yo, en estos momentos, si es buena idea", comentaba una parroquiana con cara de susto antes de empezar. "Ha estado guay", decía un chaval sonriente en la esquina de la calle Costa con la plaza. División de opiniones, por tanto. En la noche de este sábado, a partir de las 22.00, tendrá lugar la 'cremá' del monumento plantado en la plaza del Pilar, que se trasladará para ello al parquin de Macanaz, y se lanzarán fuegos artificiales.