Ayuda para las mascotas ucranianas, desde Zaragoza y bajo un riguroso protocolo

Anastasia Yalanskaya era una joven de 26 años que estaba entregando comida en un refugio para perros en Bucha, a unos 30 kilómetros de Kiev, cuando fue asesinada a tiros junto a otros dos voluntarios. Ahora da nombre a un grupo de protectoras de animales y asociaciones oficiales de Zaragoza y provincia que se han unido para ayudar de alguna forma al pueblo ucraniano. No solo a las personas, también a los animales.

Desde que se inició la invasión rusa, se han visto imágenes de ucranianos abandonando su país en compañía de mascotas. Gatos en brazos o perros corriendo junto a sus dueños huyendo de bombardeos. Ese fue el detonante para que protectoras y particulares idearan el proyecto Anastasia. "Principalmente nos han pedido trasportines para evacuarlos, medicación y alimento. Esas son las tres cosas básicas", señala David Martínez, voluntario de la entidad. A través de la Comunidad Feral, de Madrid, están en contacto con la embajada y con protectoras de Ucrania.

Algunas de las cajas recogidas en Zaragoza. Anastasia

Un furgón partió esta semana de Madrid, hizo una parada en Zaragoza para cargar más material y continuó su camino hasta Ucrania. "Son dos chicas y un chico que tienen los permisos oportunos y les espera una escolta militar", relata el voluntario. "Mandamos dos palés enteros de alimentación para animales y muchísimas medicinas y otras cosas para personas", dice orgulloso David Martínez. No desvelan el lugar final de esta ayuda por motivos de seguridad, pero aseguran que llegará a tres protectoras y dos hospitales. Además, su intención es traer a un joven pastor alemán con la pata rota, para el que ya buscan acogida veterinaria.

Un pastor alemán con la pata rota que quieren evacuar de Ucrania. HA

Todos los estados miembros se han mostrado favorables a la entrada de animales sin un permiso individualizado, sin embargo, deben acatar un riguroso protocolo que ha emitido la Unión Europea. Allí se estima que el riesgo cualitativo de los animales de compañía que pueden llegar acompañando a sus dueños sin asegurar el cumplimiento de los requisitos habituales es "muy elevado". Por ejemplo, en el mismo documento se reconoce que Ucrania es el único país de Europa donde la rabia "está muy extendida entre los animales y las personas".

Ante este contexto, entes oficiales deben ser informados de la llegada de cualquier mascota -perro, gato y hurón, principalmente-. Serán los Servicios Veterinarios Oficiales de las Comunidades Autónomas quienes tomen las medidas necesarias, en colaboración con el resto de autoridades. Esas medidas que se abordarán, tras la evaluación, puede ser desde una cuarentena, la vacunación y la "identificación con microchip" si no lo lleva.

Sobre la vacunación de la rabia, si el animal no ha sido vacunado, se vacunará y permanecerá 30 días en un centro público o privado, aunque si se solicita puede ser en el domicilio particular. Tras ese tiempo, se realizará un segundo análisis y, en caso de ser favorable, cumplirá una cuarentena de tres meses en la vivienda. Si no lo es, se revacunará a los dos meses.

En caso de que haya sido vacunado en Ucrania, se extraerá sangre, se analizarán los anticuerpos y se revacunarán en cualquier caso. Se presentan tres supuestos:

Si es favorable : El animal permanecerá con el propietario en aislamiento domiciliario hasta completar un periodo de tres meses desde la extracción de sangre.

: El animal permanecerá con el propietario en aislamiento domiciliario hasta completar un periodo de tres meses desde la extracción de sangre. Si es desfavorable : Revacunación a los dos meses de la anterior vacuna y permanecerá en el centro de cuarentena –ya sea público o privado-, con una nueva titulación de anticuerpos pasados 30 días de la segunda vacunación. Si el resultado es favorable tras ese tiempo, se llevará a cabo la cuarentena de tres meses tras la primera extracción de sangre.

: Revacunación a los dos meses de la anterior vacuna y permanecerá en el centro de cuarentena –ya sea público o privado-, con una nueva titulación de anticuerpos pasados 30 días de la segunda vacunación. Si el resultado es favorable tras ese tiempo, se llevará a cabo la cuarentena de tres meses tras la primera extracción de sangre. Si vuelve a ser desfavorable: Se complementa la cuarentena en el centro por un periodo máximo de seis meses desde la primera extracción de sangre.

Puede darse el caso que el animal haya recibido la dosis dentro de la Unión Europea, si es así, se extraerá sangre. Si el resultado es favorable, completará ese periodo de tres meses de aislamiento domiciliario, mientras que si no lo es, se revacunará a los dos meses. Tras cumplir todos estos requisitos se emitirá el pasaporte UE.

En el protocolo detallan que al año suele haber unos 1.600 casos de rabia en Ucrania en animales y son esporádicos en personas. Gatos y perros son los principales afectados que, si infectados atacan a personas, pueden contagiarles. En los últimos 25 años sostienen que se han dado 63 casos de contagio en humanos. ¿A qué achacan esta situación en Ucrania? En primer lugar a la "falta de coordinación" intersectorial, también a la falta de esfuerzos para sensibilizar a la población y a la escasa financiación para programas de profilaxis y protección de la enfermedad.

Hasta ahora, las principales zonas de riesgo de la rabia se situaban en el norte de África, como se ocurre en las ciudades de Ceuta y Melilla, donde la rabia "se ha tornado endémica y de difícil control y erradicación. Esta situación ha aumentado el nivel de riesgo para el resto del territorio nacional", detallan desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Otra de las cuestiones que comprometían a España en este asunto era la importación ilegal de perros de raza procedentes del Este de Europa.

La entrega de Ucrania por las mascotas

Martínez valora que muchos ucranianos hayan preferido salir de sus casas en compañía de sus animales antes que con recuerdos o víveres, a la vez recuerda que España es el país europeo con mayor índice de abandono de animales domésticos. "Sabemos que para muchas personas, pensar en los animales en estos momentos puede resultar secundario o frívolo, pero creemos que no hace falta explicar el sentimiento de amor y conexión que sentimos por nuestros compañeros de cuatro patas, con alas o aletas", aclaran desde el colectivo.

"Nos pedían bolsas grandes para meter cadáveres. Si llegan a ese extremo...", dice David Martínez. "A través de la empresa funeraria Mémora nos donaron en tiempo récord una caja de bolsas mortuorias que ha salido dirección Ucrania. Les conté la petición que nos habían hecho y no lo dudaron", relata el zaragozano, algo que ocurrió en un día y medio. "Para las personas hemos mandado pilas, linternas o velas, porque allí no hay electricidad. También pastillas potabilizadoras para el agua. Además, pañales, productos para la higiene de la mujer, torniquetes, catéteres y material pediátrico", enumera Martínez, y alimentos, como galletas, sopa de sobre o azúcar.

Dentro de cada caja que han enviado han dejado una sorpresa: un mensaje bonito escrito en español, inglés y ucraniano como muestra de apoyo desde Zaragoza para que continúen trabajando con los animales.

Tamibén otras localidades de la provincia se ha volcado con esta iniciativa. Anastasia ha recibido la donación de 2.000 kilos de pienso de Agroveco y están en contacto con la Fundación Ibercaja para abrir una cuenta solidaria. "El dinero será para comprar el material que nos piden, para ayudar en la reconstrucción que de lo que sea necesario dentro de un tiempo o para mandar lo recogido", apunta David Martínez. Precisamente, estos voluntarios tienen entre ceja y ceja conseguir un tráiler para enviar todo lo conseguido a Ucrania. De hecho, aprovechan para hacer un llamamiento a empresas que dispongan de uno y que les puedan ayudar.

Continúan con la recogida. Hasta este sábado se puede hacer donaciones en la Cooperativa de Santa Ana de Utebo y en Bigotes Callejeros y Kiwoko de Puerto Venecia. Azar de Grancasa, Gestión y protección felina, Animañicas/Sanmañicos o 4 Gatos y tú –estas últimas en Puerto Venecia- son otros de los puntos donde entregar o comprar productos animales para Ucrania. Clasifican lo recolectado en una nave de Centrovía, de Pastelería Larrosa, donde también lo preparan por si lo tienen que enviar con poco margen de tiempo. A estos gestos solidarios se suma el de Daniel Traid, un joven estudiante de diseño gráfico, que en tiempo récord diseñó un logotipo para Anastasia.

Anteriormente también se habían enviado otros tres palés de material, gracias al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego y al escultor Carlos García Lahoz, en este caso que viajaron en un camión que tenía como destino la frontera con Polonia.