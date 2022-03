Así fue la fuga de Luis Roldán

Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil, ha fallecido este jueves en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, a los 78 años. En los años 90 fue condenado por acumular un botín de dinero perteneciente a comisiones fraudulentas y fondos reservados del Estado, cuyo destino no terminó de conocerse. Se le acusó de varios delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa.

En su intento de evadir a la justicia protagonizó una huida que puso en jaque al Gobierno de la época. Su vida estuvo plagada de momentos que han quedado grabados en la memoria colectiva del país, como la rocambolesca huida que incluso ha sido llevada al cine en la película 'El hombre de las mil caras' o se ha grabado en un episodio de la temporada 22 de la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó', que repasa la historia de España y que se emite actualmente. El paradero del zaragozano tuvo en vilo al país durante meses.

Roldán acumuló una fortuna apropiándose de comisiones que pagaban las mayores constructoras de España por concederles obras en los cuarteles de la Guardia Civil. Además, se hizo con dinero de los fondos reservados y de las cuotas de los agentes para el colegio de huérfanos. Los detalles de la fuga nunca han estado claros.

El protagonista cambió en varias ocasiones algunos matices. Luis Roldán se marchó de España a París el 25 de abril de 1994 con su entonces mujer, Blanca Rodríguez Porto, para celebrar un aniversario de boda. Permaneció diez meses huido, hecho que provocó la dimisión del ministro de Interior socialista, Antoni Asunción, con Felipe González como presidente del Gobierno. Se convirtió en la persona más buscada del país.

Según publicó HERALDO en 2010, cuando Roldán consiguió la libertad tras diez años en prisión, el ex director de la Guardia Civil sostuvo entonces que voló desde Oporto (Portugal) porque estaba más cerca de la casa de su mujer (Montbuey, en Galicia) y habló dos veces desde París con Asunción. Roldán sostuvo que negoció con su sucesor en el ministerio, Juan Alberto Belloch, su entrega en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia), a través del intermediario Francisco Paesa, espía y ex miembro del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), quien habría cobrado por ello, extremos que no se probaron. En 2001, admitió a HERALDO que unos días antes de la entrega viajó a Laos, lugar en el que se empezó a difundir que se encontraba.

La evasión terminó con su detención en febrero de 1995 en el citado aeropuerto tailandés por el espía Francisco Paesa, quien habría ayudado al zaragozano en su fuga y luego al Estado en su detención.

El dinero que sacó Roldán del país no se ha llegado a descubrir. Paesa calculó que ascendía a unos 16 millones de dólares de los de la época, pero tras su salida de la cárcel, en declaraciones a HERALDO a las puertas de su vivienda en el centro de Zaragoza, el ex político aseguraba que "no tenía dinero" para irse a otro lugar.