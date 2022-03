Carmelo González, vicepresidente de la CETM: “La situación es crítica para el país, no solo para el transporte”

Admite que transita en un escenario difícil, en medio de una división en el sector del transporte que complica las negociaciones con el Gobierno. Pero le toca el papel de dar la cara, intentando dar "un voto de confianza" al Ejecutivo en la mesa del diálogo, según señala, porque es mucho lo que está en juego y no hay tiempo que perder. Carmelo González, vicepresidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), director general de la empresa zaragozana Vía Augusta, ve fundamental que el presidente Pedro Sánchez obtenga este viernes, día 25, el aval de la Unión Europea para adoptar decisiones que permitan bajar el precio de la energía. Porque "la situación es crítica, no solo para el sector del transporte", advierte.

González espera aún detalles de los compromisos que las representantes del Gobierno le hicieron a él y otros dirigentes de organizaciones de transporte el lunes, basados en una aportación de 500 millones de euros en ayudas. "Si eso supone un descuento de entre 15 y 20 céntimos por litro, con el gasoil a 1,80 euros no hacemos nada", apunta antes de reseñar que aún no se conocen el reparto ni los beneficiarios del desembolso que hará el Ejecutivo. Las ministras que participaron en el encuentro, Raquel Sánchez, Nadia Calviño y María Jesús Montero, ya indicaron que "no puede haber ajustes en la parte del IVA o del impuesto de hidrocarburos porque son medidas que regula Bruselas", pero hay actuaciones que se pueden hacer, sin nada definido todavía.

Esa falta de concreción hizo que patronales como Fenadismer, Fetransa y Feintra rechazaran la oferta del Gobierno y decidieran ir a la huelga, como viene haciendo desde el lunes de la semana pasada la Plataforma en Defensa del Transporte en el ámbito nacional y la Asociación de Transportes Discrecionales de Mercancías en Aragón (Tradime) en la región. Paros que no ha querido sumarse la CETM (en Zaragoza, Fetraz). "Nosotros vamos a intentar seguir trabajando, aunque no queremos seguir poniendo en riesgo a nuestros profesionales", señala Carmelo González, que se refiere de esa manera a la acción de piquetes violentos en algunas regiones del país. "Hay zonas muy conflictivas, Andalucía, Galicia y Asturias son zonas calientes", precisa.

"Nosotros tenemos a gente embolsada en Puertollano o en Valdepeñas una semana, y eso no puede ser", denuncia el portavoz del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). "Existe el derecho a la huelga, pero nosotros reivindicamos también nuestro derecho a trabajar", indica.

Un sector dividido

Reconoce en ese sentido Carmelo González las divisiones existentes en el transporte en un momento tan delicado como este. "Estamos en una guerra de asociaciones, parece que unos y otros están viendo quién tiene la hegemonía en el sector", apunta al hablar de una realidad que hace que no se vea a corto plazo un final a la crisis actual. En todo caso, reconoce que hay coincidencia en el motivo principal de estas protestas, el encarecimiento de los precios de los carburantes hasta el punto de que a muchos transportistas no les sale a cuenta salir a la carretera, ya que sus costes fijos se han disparado de manera exponencial.

En Aragón, admite en cualquier caso el directivo de Vía Augusta en referencia a las acciones violentas de piquetes que se dan en otros puntos de España, la situación es algo "atípica". "Salvo los que están en Tradime, la mayoría son empresas grandes, y aunque todos tenemos nuestros problemas no ha habido muchos actos violentos", señala. "Puede haber algún punto concreto en Teruel, pero nada más", puntualiza.