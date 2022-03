El paro de transportistas sigue porque el acuerdo del Gobierno es "papel mojado"

La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte ha asegurado este martes que su paro, que cumple este martes su noveno día de protesta, sigue adelante porque ellos no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno y lo que han obtenido con otros interlocutores es "papel mojado".

El Ejecutivo adquirió este lunes un compromiso con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que considera como su único interlocutor válido del sector y del que la plataforma no forma parte, para una reducción efectiva del precio del gasóleo para los transportistas que se aplicará a partir del 1 de abril.

En declaraciones, el presidente nacional de la plataforma, Manuel Hernández, ha calificado ese acuerdo de "papel mojado que se reparten entre los cuatro que están en el Comité".

A su juicio, al transportista no le soluciona nada ese acuerdo, al que califica de "unas pocas migajas", que "ni nos da solución ni nos quita problemas".

Según ha explicado, ante unas pérdidas mensuales de 2.000 euros, el que les den una subvención de 170 euros al gasoil no les evita seguir con "la misma problemática" que les ha llevado a parar.

"No se va a arrancar" y el paro "no se va a levantar" si el Gobierno no se sienta con esta plataforma y se acuerdan las medidas que necesitan los camioneros.

En un mensaje que ha subido a las redes sociales este martes se puede leer: "Hay que seguir fuertes, seguir animados, hay que aguantar más que nunca y para delante, no hay vuelta atrás, ánimo y fuerza".

En su opinión, llegan noticias que "pretenden confundir y desanimar" para levantar el paro, cuando las organizaciones que se han reunido con el Gobierno no tienen potestad para desconvocarlo.

"Os pido que no os confundan, que no entréis al trapo, a presiones y coacciones por parte de los cargadores o quienes sean", a los que hay que contestar que "trabajo va a sobrar", ha afirmado.

"Nos están echando un pulso y, si al final ponen la cosa tensa, ya veremos las medidas que tenemos que tomar porque es cierto que quieren desesperarnos", ha destacado.

"No queremos amenazar pero estamos hartos y quizá les demos la herramienta (en referencia a sus camiones) para que se la queden y la gestionen ellos si a tantos acuerdos están llegando", ha concluido.