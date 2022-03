Las fábricas de pienso de Aragón están agotando sus ‘stock’ y temen tener que cerrar en tres días

El paro patronal convocado en el transporte de mercancías por carretera está complicando todavía más la difícil situación en la que se encuentran las fábricas de piensos. A la incertidumbre que ha provocado la invasión rusa a Ucrania, el granero de Europa desde el que llegaban a España más de 2,7 millones de toneladas de cereales con los que se produce la alimentación animal, se suman ahora "los graves problemas" que desde el pasado día 14 -jornada en la que comenzó la protesta- están teniendo estas industrias para acceder a los puertos de Tarragona y Barcelona, donde se encuentra buena parte de las materias primas para poder fabricar los piensos.

"De momento en Aragón se están realizando los suministros a las ganaderías sin problema", señaló ayer Enrique Bascuas, presidente de la Asociación de Fabricantes de Piensos de Aragón y gerente de la empresa Ars Alendi, que reconoció, sin embargo, que los cortes intermitentes que se están produciendo por la huelga del transporte están condicionando las cargas en los puertos. "Los transportistas autónomos, aunque no estén de huelga, tampoco quieren realizar el trabajo allí porque temen los piquetes", añadió.

Así que si la situación ya era "preocupante", ahora es todavía más inquietante si cabe. Los aprovisonamientos de materias primas se están agotando. Muchas de las fábricas aragonesas nisiquiera tienen ‘stock’ porque trabajan ‘just in time’, con lo que no puede mantener la actividad si no llegan los suministros que vienen en barco desde distintos países.

"Si la situación no vuelve a la normalidad durante el fin de semana y no se arbitran medidas inmediatas que pongan fin a la huelga, el lunes tendremos graves problemas para producir. Las fábricas van a tener que cerrar", afirmó con contundencia el presidente de la asociación que integra a los fabricantes de piensos aragoneses.

De hecho, detalló Bascuas, se estaba trayendo cereal en ferrocaril hasta el silo de Zuera para disponer de materia prima alamacenada que ya se ha tenido que adelantar a algunas pequeñas empresas para cubrir los huecos que está dejando el paro del transporte, que cumplió ayer su quinta jornada.

La paralización de estas industrias tendría un negativo efecto sobre la ganadería intensiva y la industria cárnica, especialmente de porcino, con importante presencia económica y social en la Comunidad aragonesa. Y es que, detalló Bascuas, Aragón produce anualmente unos 6 millones de toneladas de pienso, una cifra que representa el 15% del total nacional que alcanza los 36 millones de toneladas. Eso significa que cada semana las industrias de pienso aragonesas elaboran unas 116.000 toneladas de pienso, lo que refleja, destacó Bascuas, la importancia de esta producción y su impacto en la ganadería aragonesa.

De esta misma situación alertó también la asociación catalana de fabricantes de alimentos compuestos (Asfac), abastecedor también a algunas ganaderías aragonesas, que advirtió que "en pocos días se agotará la reserva de materia prima en las fábricas y no se producir más pienso en Cataluá, lo que repercutirá directamente en el ganado que, por encima de todo, tiene que alimentarse cada día".

Por eso, ambas organizaciones consideran indispensables que, mientras dure la protesta, se establezcan las medidas oportunas para garantizar el acceso de los camiones de los fabricantes de piensos a los principales puertos de Cataluña.

Menos producto en el merca

Aunque en Aragón no se han producido apenas incidentes por la huelga del transporte, ni hay problemas para entrar y salir de Mercazaragoza, el recrudecimiento de los paros en otros puntos de la geografía española se dejan notar en la disponibilidad de algunos productos en el mercados de abastos de la capital aragonesa.

Si el jueves entró un 40% menos de fruta y verdura y un 60% menos de pescado, ayer las entradas tanto de productos hortofrutícolas como de pescados se redujeron un 60% respecto al mismo día de la pasada semana. "Es verdad que cada día parece que se intensifica la situación en origen, donde hay menos mercancía por la incidencia de los piquetes", señaló ayer Alejandra Beortegui, jefa de Desarrollo Corporativo de Mercazaragoza, que recordó que el suministro principal de hortaliza llega de la zona de Almería, mientras que el pescado procede de Galicia y del Mediterráneo, las zonas en las que los paros del transporte se están viviendo con mayor tensión.

Beortegui explicó que durante el pasado fin de semana y ante el anuncio de la protesta convocada por el transporte los mayoristas hicieron un aprovisionamiento mayor, pero reconoció que no ha sido suficiente porque el paro se está alargando más de lo que se esperaba y está teniendo más repercusión por la acción de los piquetes.

Pese a todo, Beortegui aseguró que no falta género porque los mayoristas están buscando alternativas de suministro en zonas en las que el tránsito es más accesible, como en Cataluña y Levante, incluso Madrid. "Se está intentando suplir la carencia de mercancía y en eso también están poniendo de su parte los proveedores para garantizar el sumnistro".

La jefa de Desarrollo Corporativo del merca aragonés prefiere no adelantar cómo podría derivar la situación en los próximos días. "En Mercazaragoza vamos día a día, porque todo puede cambiar si se negocia o no, si se toman medidas o no, o incluso se las fuerzas de seguridad establecen corredores para facilitar el tránsito de las mercancías de primera necesidad como son las de alimentación", aseguró Beortegui, que reconoció que si hay menos oferta, con toda seguridad en algunas referencias se tendrán que ajustar los precios.