La subida de precios se nota ya en el Mercado Central de Zaragoza

Los mostradores del Mercado Central de Zaragoza no están vacíos. Ni mucho menos. Eso sí, es difícil encontrar algunos productos. Concretamente, alimentos nacionales como pescados del cantábrico o frutas andaluzas. Por el momento, la carne llega con normalidad, aunque los detallistas son prudentes e insisten en que "de momento" tienen género, pero no saben por cuanto tiempo. Por ahora, no quieren hacer pronósticos sobre los próximos días.

"La semana empezó bien, pero conforme avanzan los días, falta pescado. Los camiones no se arriesgan a venir, ni del norte, ni del sur. Por el momento, con el producto que no tenemos problema es con el que viene del extranjero", explica Pedro Huerta, que tiene una pescadería en el Mercado zaragozano. Lo mismo sucede en el puesto de enfrente. "Falta todo el pescado pequeño y el nacional. La mayoría de lo que llega son preparados y piezas de fuera del país. Cada día vamos a peor", subraya Eduardo Félix. Los precios, afirman ambos detallistas, han subido alrededor de un 10%.

El paro de algunos transportistas también está afectando al sector de la fruta y la verdura. "Lo que traemos de Almería llega a cuenta gotas y el doble de caro", señala Juan Carlos Madrid, dueño de un puesto. Este viernes, en ‘Los pocholos’ no tenían judías verdes y eso que es uno de sus productos "estrella". "No va a haber desabastecimiento porque tenemos mucho producto de Aragón, pero es verdad que del sur llega poco", afirma Carmen García.