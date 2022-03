Ucraniana instalada en Tauste: "Mi hijo dice que no quiere volver a Ucrania, prefiere vivir en España"

Un reencuentro especial y al mismo tiempo triste. Después de once años sin ver a Alona Stapun, su ‘hija’ ucraniana, un matrimonio taustano, Ana Lambea y Carlos Gracia, se aventuró a ir a buscarla a la frontera cuando estalló la guerra. A ella y a sus tres hijos –de 7 y 5 años y de 5 meses–. "Me dijo mami, ¿puedo ir a España? Como es lógico le dije que sí y fuimos a la frontera a por ella", relata Lambea. Ahora, esta ucraniana está instalada en Tauste con sus ‘padres’ españoles y sus dos hijos adolescentes, de 13 y 15 años. De ser cuatro en casa a ser ocho en cuestión de un día. El lunes, los dos hijos mayores de Stapun comenzarán el colegio en esta localidad. "Mi hijo dice que no quiere volver a Ucrania, prefiere vivir en España y quiere aprender español", señala.

Stapun, que ahora tiene 26 años, pasaba cinco meses al año con esta familia cuando era una niña. Estuvo seis años sin dejar de venir. "Ella siempre me ha llamado mamá y a mi marido papá", explica Lambea.

Después de recibir el mensaje de Stapun, este matrimonio dejó por unos días su trabajo (son autónomos) y voló a Bucarest. Allí alquilaron una furgoneta y se dirigieron a la frontera. Fue entonces cuando se reencontraron con su ‘hija’ y sus tres pequeños. El marido de Alona quiso quedarse en el país con el resto de su familia. Después se lo pensó mejor e intentó salir, pero ya no pudo.

Llegar a España fue una odisea. Solo la madre tenía documentación. "Los agentes de la aduana no entendían el idioma en el que estaban los papeles y no se ni como nos dejaron pasar", recuerda. Ahora, el hogar de esta familia ucraniana está en Tauste. Y no saben por cuanto tiempo. Por el momento, están contentos por estar a salvo pero con la mente en Ucrania, en sus familiares y amigos que siguen allí. "La última noche bombardearon una zona de Kiev cerca de donde viven sus hermanos", explica la taustana. Dos de ellos, han conseguido salir del país y en los próximos días llegarán a España y se instalarán en este municipio, en casa de una amiga de esta pareja.

A pesar de estar preocupada por la situación que atraviesa su país de origen, Stapun agradece a los aragoneses todo lo que están haciendo por ella y sus hijos. "El director del colegio me llamó y me dijo que podían ir cuando quisiesen. Hemos preferido que estén unos días adaptándose al entorno y la próxima semana ya acudirán al aula", cuenta Lambea.

Alona se ha vuelto a juntar con su ‘familia’ española, aunque nunca soñó con un reencuentro así. Y menos aún, que hubiese una razón tan dolorosa de por medio. Una guerra en su país.