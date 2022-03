Tres turolenses, la guerra de Flandes y una ginebra peculiar

Una ginebra con un nombre un tanto particular, la guerra de Flandes y el Bajo Aragón. A priori, estos elementos no parecen tener ninguna relación, pero la realidad es que sí. ‘Three Stupids 1613’ es la denominación del nuevo licor que ya se está comercializando y que se elabora en Madrid pero está basado en Teruel. A pesar de ser un producto muy mimado y con mucha calidad, uno de sus creadores, Andrés González, de Andorra, asegura que lo importante no es eso, sino el trasfondo de su historia.

La idea surgió en 2013, cuando González asistió a una conferencia del entonces Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, "donde se habló acerca de la independencia de Andorra respecto al Arzobispado de Albalate, que fue en 1613. Mencionó la importancia del enebro en la zona y dijo que quizás aquí ya se hacía ginebra en aquella época". González comenzó a investigar acerca de esto.

La realidad es que la ginebra y su origen se encuentran a más de 1.500 kilómetros de Aragón, en Países Bajos. "La actual versión refleja que esta destilación aparece durante la guerra de Flandes (1565-1648), en Países Bajos. Investigando nos dimos cuenta de que quizás algunos de los militares de los tercios de Flandes fueran de nuestra zona. Uno de los comandantes era el Duque de Alba y también dueño del Ducado de Híjar. La hipótesis que nosotros barajamos es que alguien de nuestra zona se llevara la fórmula y la receta de la ginebra bajoaragonesa se quedase allí", relata el andorrano.

Una botella de la ginebra ‘Three Stupids 1613’. HA

Su curiosidad llegó hasta tal punto, que trató con historiadores y archivadores para llegar al fondo del asunto. "No descartan esta hipótesis, pero encontrar documentos es muy difícil, porque anteriormente los negocios de bebidas alcohólicas no los registraban para eludir impuestos. Era como un mercado negro", explica Andrés González, quien no ha perdido la ilusión de "hacer un gran descubrimiento".

Este licor contiene enebro, cuyo origen sí que se demuestra en el Bajo Aragón. "Desde el siglo XVIII, aquí había una economía muy importante en relación a este producto", indica. Algunas localidades como Alcorisa, Foz o Ariño contaron hace unos cuantos siglos con hornos en los que se producía el aceite esencial de enebro.

Además de su interesante trasfondo, ¿qué diferencia a esta ginebra de las demás? "Es una destilación que lleva 13 botánicos. El número 13 está relacionado con el equilibrio en el mundo de las bebidas. Esta ginebra está pensada en el Monte Bajo. Lleva raíz de angélica, romero, tomillo, almendra marcona, regaliz de palo, una porción de azafrán -un cultivo muy amplio en Monreal del Campo-, enebro, raíz de angélica...", enumera González, quien también añade que ‘Three Stupids 1613’ contiene piel de naranja, de limón, canela, cardamomo y, como guinda del pastel, aceite de oliva del Bajo Aragón. "De ahí que la botella tenga una ramita de olivo", indica.

Este producto, hecho con destilados de grano de trigo, lleva tan solo un mes en el mercado. "Intentamos sacarlo adelante en 2019, pero por problemas contractuales no pudo ser. Después, llegó la pandemia y estuvimos a punto de dejar el proyecto. Finalmente lo sacamos el pasado mes de febrero, porque queríamos hacer un licor de calidad", relata el andorrano. Para ello, fabrican los lotes en una destilería en Madrid, en un pequeño alambique de cobre de 500 litros. En una hornada, hacen 1.000 litros.

González admite que "hacer una destilería es complicado, porque necesitas muchos permisos, registro sanitario...", pero él encontró refugio en un amigo suyo, en Madrid, que realizaba productos muy mimados y de mucha calidad, por eso se decantó por hacerlos en su destilería. "Se puede decir que esta es la primera ginebra de Teruel", proclama.

El origen del nombre

Algo que llama todavía más la atención de este producto es su nombre. ‘Three Stupids 1613’ no era la denominación inicial. "Un día, estábamos comiendo los tres socios y surgió esta idea. Se lo dijimos a la mujer de uno de los compañeros, quien exclamó ‘Vaya tres tontos, ¡qué ginebra ni qué ginebra!’", cuenta González. Lo pusieron en inglés, y ahí nació la empresa. Aunque, en un comienzo, la intención era llamar a la ginebra ‘Origin 1613’, pero por problemas burocráticos no pudo ser, por lo que se quedó el nombre de la empresa.