El PP de Biescas rompe el pacto de gobierno con el PAR

El Partido Aragonés, que hasta ahora gobernaba en el Ayuntamiento de Biescas junto al PP, se queda sólo y con 4 concejales, frente a los cinco que ahora van a componer la oposición, después de que su socio de gobierno, el PP, anunciara en el último pleno que rompía el pacto por un “cúmulo de circunstancias” que al parecer, vienen de hace un tiempo. De esta manera, el concejal del PP deja de ser teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Obras, Servicios y Brigada, cargos que pasan a Andrea Gavín, que será primera teniente alcalde y la propia alcaldesa asume el resto.

“No es una situación normal ni agradable”, reconoce la alcaldesa de Biescas Nuria Pargada. “No nos ha pillado por sorpresa porque el concejal lleva amenazando unos meses de que había un par de puntos con los que no estaba de acuerdo, pero tampoco esperábamos que lo fuera a hacer”, añade. Esos motivos, según la alcaldesa, son la ampliación de la altura de una casa en el barrio la Peña, que contaba con informes técnicos favorables, y una licencia en el parque de Arratiecho, para una zona de bar. “Todos los concejales se mostraron en contra de la ampliación de altura, pero es algo que tiene cabida desde el Plan General y los técnicos informaron favorablemente, por lo que no me podía negar a dar la licencia”, señala Pargada.

A pesar de que ahora el PAR se queda con 4 concejales, “vamos a seguir trabajando con las mismas ganas e ilusión que hasta ahora y si hay algo que se frena en el pleno, ellos sabrán lo que quieren hacer de cara a los vecinos y a la evolución de Biescas”.

Por su parte, el concejal del PP, Pepe Otal, ha indicado que ha habido “bastantes” motivos para llegar a tomar esta decisión. “Últimamente había dejadez al hablar conmigo, de decirme las cosas y todo lo que yo podía ir diciendo y aportando ha caído en fondo de saco”, apunta. Además, el edil, no estaba de acuerdo “con lo que se estaba obrando y lo que se ha hecho” y no achaca la rotura del pacto de gobierno a dos cuestiones puntuales, sino a un “cúmulo de cosas”. De todas maneras, Otal no dejará de ser concejal por el PP en el Ayuntamiento de Biescas.