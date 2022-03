Luis Gallardo: "La gente feliz no mata, por eso es tan importante la felicidad"

Su fundación organiza del 17 al 20 de marzo en Zaragoza el Festival Mundial de la Felicidad, un foro internacional de expertos para hablar de atención a las personas, el planeta y la paz. ¿No resulta difícil viendo la guerra de Ucrania?

Cuesta más hablar de felicidad, porque en estas situaciones el ser humano se pone en alerta, en situación de sobrevivir. Ahora hablar de felicidad es más complicado, pero es el momento.

¿Por qué?

En los conflictos armados puedes tomar dos decisiones: eres parte del problema o de la solución. Te metes dentro, empiezas a dar más armas e incluso te vas allí y coges una ametralladora o piensas en cómo vas a generar crecimiento después de la guerra. En estos casos hay una fase preventiva, una de conflicto y una de regeneración. Este conflicto, como todos los demás, acabará.

El problema es cuándo.

No sabemos cuánto va a durar, pero cuando relativizas y piensas que va a acabar te pones en la posición de ser parte de una solución. La diplomacia es la única solución en estos casos y no lo ha hecho bien en la etapa preventiva.

Estudió Políticas y Sociología. ¿Cómo terminó de observador en la antigua Yugoslavia?

Mi objetivo era ser diplomático y me especialicé en relaciones internacionales, estudios para la paz. Lo que estamos viviendo con Rusia y Ucrania me ha recordado lo que yo vi en 1997, después de la guerra de Bosnia.

Sería una experiencia dura.

Sí. Recuerdo que un día a las cuatro de la mañana había ya cola en un colegio para votar y me acerqué a una señora mayor a preguntarle. Tenía 85 años y me dijo que iba porque tenía esperanza. Me contó que había perdido a sus hijos, su casa, pero no había perdido la esperanza de ser feliz algún día. Eso me hizo pensar y surgió la idea de crear la fundación.

Sostiene que se puede educar para conseguir la felicidad. ¿No se educa así en los colegios?

Yo les preguntaría a los profesores para qué educan, y me da la sensación de que mucha parte de la educación de hoy se basa en preparar para conseguir un trabajo. Eso no es educación para la felicidad, que se basa en encontrar propósito y significado a lo que hacemos.

Pero, hay que trabajar.

Sí. Vivimos en un mundo en el que si no trabajas y no ingresas no puedes vivir. No porque te centres en la felicidad vas a dejar de tener competencias para conseguir un buen trabajo. La ciencia demuestra que la gente feliz innova más, crea mejores entornos laborales, se convierten en catalizadores de un cambio en positivo. La gente feliz no mata, la realmente feliz está construyendo constantemente un futuro mejor para los demás, por eso es tan importante la felicidad.

¿Se es feliz en el trabajo?

Desafortunadamente, el 80% de la gente que se va del trabajo es porque no aguanta a su jefe. La clave es tener un jefe feliz y un profesor feliz.

Y luego, ¿el dinero da la felicidad?

En el mundo que vivimos hoy, sí es importante. Hasta tener cubiertas las necesidades básicas, el dinero da la felicidad. Si no las tienes cubiertas no eres tan feliz. Un rico puede ser más feliz que alguien que no lo es.

¿Coincide cuando se dice que quienes no tienen nada son felices con poco?

Eso son estereotipos y frases basadas en un sentido común que normalmente está equivocado. ¿Cuál es la clave? No es tener o no tener, sino aceptar.

¿Resignarse a ser pobre?

No. La resignación es no puedo cambiar las cosas y la aceptación es 'esto es lo que es en este momento, y en un momento determinado va a cambiar y yo voy a aprovecharlo'. La resignación está basada en la carencia y la aceptación en la abundancia. Y esta es la clave fundamental para la felicidad. Cómo consigo disfrutar de lo que tengo.

Difícil en una sociedad consumista.

Hay tres claves para no ser feliz: comparar, competir y quejarse. La curiosidad es uno de los antídotos para ser feliz. El no dogmatismo, el relativismo y no juzgar son muy importantes para ser feliz. Todas estas cosas no se enseñan.

¿Y la salud?, que con la pandemia ha sido también complicado tenerla.

La felicidad trae más salud y mejor salud te ayuda a ser feliz. El covid ha sido un desastre porque nos ha quitado la libertad, que es fundamental para la felicidad.

Falta el amor.

Es la fuerza que mueve el mundo. No es el amor romántico. Salud, dinero y amor, si no nos llevan a un estado de felicidad, los estamos desaprovechando. Este es el reto de la Humanidad, cómo teniendo salud, dinero y amor, no soy feliz.

¿Usted es feliz?

(Sonríe) Al menos lo intento y he elegido serlo. La clave de la felicidad es usarla y compartirla.