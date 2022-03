Más de 35 familias ucranianas han solicitado ya la protección temporal en la comisaría

El equipo especial de la comisaría de Extranjería de la Policía Nacional de Zaragoza atendió ayer en su primer día de funcionamiento a más de 35 familias que acudieron durante la mañana a solicitar la protección temporal que se resolverá en 24 horas. En los próximos días este servicio se pondrá en marcha también en Huesca, donde previsiblemente funcionará por las tardes, y en Teruel, aunque todavía no hay una fecha para su apertura.

Las personas que acudieron, mayoritariamente mujeres con sus hijos menores de edad, accedieron al interior de las dependencias policiales ya que la lluvia que cayó durante la mañana hacía imposible que permanecieran en la calle. Habitualmente las personas que se acercan a estas instalaciones suelen hacer fila en el exterior, sobre todo a primeras horas de la mañana cuando hay mayor afluencia.

La cifra de desplazados que acoge la Comunidad se ha multiplicado durante el fin de semana, en el que han llegado varios autobuses además de los que viajan en furgonetas, coches particulares o por su cuenta, aunque de momento no hay cifras oficiales. El pasado viernes, cuando se dio a conocer un primera balance, Aragón acogía a 130 refugiados procedentes de Ucrania. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, apuntó ayer que en estos primeros días no se han encontrado con ningún caso de un menor que no viajara acompañado de un familiar o tutor legal.

Por otra parte, tres camiones cargados con 132 palets de ayuda humanitaria salieron este lunes del almacén cedido al Gobierno aragonés por el Grupo Carreras en Plaza hacia una localidad rumana fronteriza con Ucrania. Los tráileres fueron costeados por Global Spedition, Transportes SATA y Fundación Sesé. Está previsto que otros cuatro vehículos articulados salgan en los próximos días de estas instalaciones (así serán un total de ocho). Broto volvió a hacer un llamamiento para que se prioricen las ayudas económicas.