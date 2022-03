La moción de censura de Cadrete sale adelante con los votos de PSOE, PAR y el exconcejal de Ciudadanos

La moción de censura de Cadrete ha salido este jueves adelante con los votos a favor de los concejales del PSOE, el PAR y el exconcejal de Ciudadanos. El socialista Rodolfo Viñas ha prometido su cargo en torno a las 12.30 pese a las advertencias de su propio partido -que abrirá previsiblemente un expediente que podría acabar con su expulsión-, apartando del puesto a la popular María Ángeles Campillos, que continúa convaleciente tras haber sido operada del cáncer que padece.

Viñas ha sido el primero en tomar la palabra en un pleno al que han asistido en torno a un centenar de personas entre vecinos, representantes políticos y medios de comunicación. "Quiero desear una pronta recuperación a mi prima María Ángeles", ha dicho entre aplausos y comentarios escépticos. "¿Es su prima y le hace esto?", se ha escuchado entre los asistentes.

El ya regidor de Cadrete ha asegurado que desconocía la enfermedad que padecía Campillos y ha recalcado que "ha estado presente en comisiones, plenos y casi todos los actos públicos" que ha habido en la localidad. "Casualmente, delegó sus funciones un día después de presentar la moción de censura y yo no creo demasiado en las casualidades", ha apuntado. También ha dicho que quien piense que se ha aprovechado de la situación personal de la exregidora popular "está equivocado" y no le conoce "en absoluto". "La incapacidad laboral de un miembro de la corporación no tiene que acarrear la parálisis del municipio. Me hubiera gustado que se hubiera defendido con la gestión de los últimos años. Lamentablemente, ha tenido que hacerlo con una enfermedad, convirtiendo los últimos días de Cadrete en un Sálvame Deluxe", ha añadido, provocando la indignación de parte de los asistentes.

En este sentido, la concejala del PAR Lucía Remírez ha lamentado el "ensañamiento de los últimos días" y ha incidido en que estos tres últimos años han estado marcados "por la parálisis absoluta". "El equipo de Gobierno ha tenido el único propósito de destruir lo que se trabajó en la legislatura anterior", ha afirmado, criticando que se les mordiese la mano en las tres ocasiones que ofrecieron su ayuda. "Nos hemos sentido utilizadas y mangoneadas", ha agregado.

Todo lo contrario ha dicho Jesús García, de Vox, que ha ejercido en las últimas semanas de alcalde en funciones. "Hoy es un día triste para Cadrete. Algunos políticos van a demostrar la cara más miserable de la política", ha asegurado. En su opinión, lo único que perseguían los concejales de PSOE y PAR era "la búsqueda desesperada de un sillón sin ninguna vocación de servicio público". "Sus partidos les han desacreditado públicamente. Me inquieta saber cuál será el desenlace", ha admitido.

En esta línea, José Bellido, del PP, ha afirmado que asumían las reglas del juego y ha destacado los proyectos que se habrían impulsado en este 2022 de haber tenido aprobado el presupuesto. "Durante estos años de legislatura nunca se ha dejado de trabajar por y para el municipio. Algunas veces habremos tomado decisiones correctas y otras impopulares, pero siempre atados a las condiciones sanitarias", ha señalado, al tiempo que ha prometido una oposición "constructiva y nunca destructiva".