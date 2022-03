La huelga de los letrados de Justicia obliga a suspender juicios y declaraciones en Aragón

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) cifró este miércoles entre un 12% y un 40% el seguimiento en Aragón de la primera de las dos jornadas consecutivas de huelga que ha convocado en España para exigir mejoras laborales.

En Zaragoza, el paro fue secundado por un 30,38%, mientras que en Teruel fue seguido por el 40,02%. Huesca, con un 12,5%, tuvo la incidencia más baja, sobre todo por la condición de interinos de gran parte de sus letrados, informó la UPSJ. No obstante, en las tres provincias hubo suspensiones de juicios y declaraciones, salvo las causas con preso.

El colectivo reclama una subida salarial que compense el aumento del 30% de sus funciones y considera que el aumento del 5,26% aprobado a través de un complemento de 195 euros al mes no cubre ni de lejos sus expectativas.

La vocal de la UPSJ en Aragón, Ana Rosa Igea, y una decena de letrados se concentraron ayer en la Ciudad de la Justicia. Carlos Artal manifestó que el Ministerio de Justicia está "incumpliendo la ley de relaciones laborales" de 1977 que fija que el empresario y el comité de huelga deben negociar para llegar a un acuerdo y poner fin al conflicto.

"No se han sentado a negociar, no han hecho ni ofertas y eso es incumplir la ley", señaló. Igual que en la huelga convocada a finales de enero, Artal recalcó que su asociación se define y es "progresista" y que no es propio de un gobierno de izquierdas "negarse a pagar a los trabajadores en proporción a la tarea que desempeñan".

En España, la organización cuantificó en un 60 % el seguimiento de la huelga, lo que ha supuesto la suspensión de más de 70.000 juicios y actuaciones. Son los datos hechos públicos por el colectivo, antiguos secretarios judiciales, mientras que Ministerio de Justicia no prevé ofrecer cifras este miércoles. Según UPSJ, su protesta ha hecho que se dejen de mover más de 30,5 millones de euros en todo el territorio nacional, al paralizarse las actuaciones judiciales.

Miembros de la asociación se manifestaron este miércoles a las puertas del Ministerio dirigido por Pilar Llop al grito de "Tontxu, dimisión", en referencia al secretario de Estado de Justicia, por su gestión del conflicto laboral en el que la asociación reclama una batería de reivindicaciones, incluida la negociación colectiva propia y la adecuación salarial.

En la calle madrileña de San Bernardo, a la altura del número 45, un grupo de letrados vestidos con toga ha entonado el lema "Tontxu, dimisión". Luis Gómez, miembro de la comisión permanente de la UPSJ, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que aún no han pedido la dimisión de manera formal, pero ha indicado que no lo descartan.

Según ha señalado, el secretario de Estado ha tenido "comportamientos" con los que ha faltado el respeto y "no ha creado un clima de entendimiento". Así ha hecho referencia a la última invervención de Tontxu Rodríguez en el Senado: "Decir, querer manipular que esta huelga es de orgullo y de rencor, eso nos ofende. Es una ofensa más a la lista", ha dicho el miembro de la UPSJ.