Lecciones para jóvenes en campos turolenses

Tras cinco largos días, Jorge Cruz, Arsenio Calero, Mario Segura González y José Luis Romero, volvían a casa exhaustos y con tan solo ganas de estar con su familia. Pero están satisfechos, porque han adquirido muchos conocimientos y técnicas para aplicar y mejorar sus cultivos. Estos cuatro jóvenes agricultores, de diferentes partes de España, se han dado cita en Teruel gracias al programa Cultiva de Asaja -financiado por el Ministerio de Agricultura-, que se ha desarrollado en algunos de los centros especiales de empleo de la Fundación Térvalis.

Han sido 7 horas al día, con una combinación de clases teóricas y prácticas. La formación ha girado en torno a la trufa y a la lavanda, su plantación, su cultivo, etcétera. "Una de las cosas más importantes que se les ha enseñado ha sido acerca de la digitalización. Se han descargado una aplicación en la que podían ver cada una de las fincas que tenemos y en la que se reflejaba el contenido de clorofila, cómo estaba el cultivo...", explica Julia Martín, del equipo de I+D+i de Fertinagro Biotech y una de las tutoras del programa Cultiva. "Ha sido una muy buena experiencia. Al ser tan pocos, se ha hecho muy ameno y muy positivo por ambas partes. Ellos han preguntado mucho y nos han contado sus experiencias como agricultores", indica Martín. Además, los jóvenes tienen sus cultivos en zonas que por climatología son parecidas a Teruel, por lo que "han dicho que igual se animaban a cultivar lavanda o carrascas de trufa".

Mario Segura tiene 29 años y es de Briviesca, en Burgos. Tiene su explotación en Santa Olalla de Bureba, porque de allí son su abuelo y su padre. "Somos una familia que siempre ha estado ligada a la agricultura y, como es lo que he visto desde pequeño, es lo que me ha gustado y a lo que me he dedicado", relata el joven. Pero, ¿qué le ha llevado hasta Teruel para hacer esta formación? "Actualmente, los fertilizantes y fitosanitarios tienen altos costes, por lo que nunca está de más conocer cómo lo hacen en otros sitios", dice Segura, quien no quiere "cerrar la mente a unos cultivos específicos, porque puede que encuentres algo a lo que le puedas sacar el rendimiento".

"Hicimos buenas migas"

De esta experiencia, el briviescano se queda con los compañeros, "porque todos éramos jóvenes del campo e hicimos buenas migas pronto", y también resalta "una formación que nos dieron sobre 'Agricultura 4.0' que, con la tecnología, se puede aplicar a la fertilización y hacerla más eficiente. Es muy útil y seguramente, de aquí a un par de años, ya lo pueda implementar en mi explotación".

Los jóvenes se han formado en la recolección de trufa con un perro adiestrado. F. T.

Asimismo, Segura cree que podrá aprovechar todo lo aprendido para poner en marcha su propia plantación de trufa. "Es probable que me anime a probar con una parcela de media hectárea para ver cómo se da la cosa, aunque tendría que dedicarle unas cuantas horas a enseñarle al perro a encontrar las trufas, y eso lo veo más complicado", proclama el joven. Y precisamente en eso se ha enfocado una de las clases, explica Julia Martín. "En el caso de la lavanda, han visto la preparación de esqueje, plantación, cuidado de cultivo y su recolección. Han visitado en Utrillas las instalaciones de un centro de productos finales cosméticos de aromaterapia. Además han ido al invernadero donde iniciamos el cultivo de la carrasca, micorrización con la trufa, la plantación, el cuidado... y han estado con un perro adiestrado para ver cómo recoger trufa".